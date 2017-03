Los de Copa contra el América

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

El número mágico para la Fiera es el siete; ese es el objetivo de el técnico Javier Torrente obtener esa cantidad de victorias para aspirar a Liguilla.



“Necesitamos siete triunfos y ahora (ante América) queremos el primero, ganar nos pondría en carrera y quizá nos daría la confianza y tranquilidad que necesitamos para arrancar la misión”, comentó el “Domador”.



“Las posibilidades se agotarán cuando falten seis partidos y no tengamos los puntos que necesitamos, pero hoy faltan nueve partidos y tenemos que ganar siete o casi siete; estamos en carrera, sabiendo que si no damos ese primer zarpazo, se empiezan a agotar las posibilidades”, dijo.



El León todavía sueña con Liguilla y Javier Torrente pone el destino en los pies de sus jugadores.



“Es un reto complicado pero confío en mis futbolistas, estamos íntegros, cada uno de los muchachos trabaja para tratar de revertir este momento y podemos todavía soñar”, dijo Torrente.



“No me gusta eso de ganar o ganar pero es cierto, vamos a enfrentar a un rival con historia y con muy buenos futbolistas y tenemos que tratar de hacer un buen partido, crecer, obtener un primer triunfo de local, hay muchos condimentos”, agregó.



El equipo que finalizó líder de la Copa se ha ganado la oportunidad de disputar el importante duelo ante las Águilas.



“Gran parte de ese equipo (Copa MX) va a ser ese equipo va a ser el que arranque contra América”, expresó.