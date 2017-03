Asteriscos

***DÍA DEL GOBERNADOR

Como cada año se celebró el “Día del Gobernador”, muchos invitados para aplaudir un largo recuento de acciones que resumieron 4 años y medio. La glosa en serio del Informe viene ahora en el Congreso.

***NO HUBO BOMBAS

Miguel Márquez presumió en primer orden los logros económicos y de infraestructura. Ya no hubo más anuncios espectaculares, sólo la promesa de terminar el sexenio y su aclaración de que flojo y transa no es.

***SEGURIDAD, LA SúPLICA

Del tema de inseguridad y violencia, poco. Se dice “cansado” como todos de la impunidad, pero redujo el asunto a la urgencia de una reforma legal nacional para llevar a prisión a los delincuentes con armas.

*¡BICENTARIO, LLENO!

En el evento del V Informe de Gobierno, de llamar la atención que ahora sí vimos lleno total en el Parque Guanajuato Bicentenario, el millonario elefante blanco que construyera el ex gobernador Juan Manuel Oliva, quien ayer se apareció para echarle flores a su ex colaborador, el góber Miguel Márquez. Aunque al 2018 juegan en bandos contrarios, 3M con Diego Sinhué y Oliva con Fernando Torres.

*EL FACTOR MIGUEL

Márquez Márquez ya hace rato que se bajó del barco de una aspiración presidencial, se quedará los seis años, pero al interior del PAN su figura juega un papel importante como factor de unidad, no compra broncas adelantadas. Ayer lo acompañó su jefe nacional, Ricardo Anaya, y el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dos de las opciones azules al 2018; la que sí no estuvo fue Margarita Zavala.

*PUENTE CON FEDERACIÓN

Fue cuidadoso en agradecer uno a uno a los secretarios de Estado del Gobierno Federal. Por ejemplo, a los de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el caso de la liberación de las tierras para la planta Toyota. Al presidente Peña Nieto lo nombró una vez, ya casi al final. Ahora el enviado federal fue el secretario de Salud, José Narro, conocido de Guanajuato desde su paso por la UNAM.

*ESCUDO, SHHH

En 2014, al Estado le gustaba cacarear el lanzamiento del programa Escudo. Hoy, esa palabra ya no se menciona. Ni en el Informe anterior ni en el mensaje de ayer mereció mención. En seguridad, Márquez sacó las cifras que tuvo a su alcance, que si la reducción del 95% al robo del tren, que si los vehículos asegurados y la recuperación de hidrocarburos. Pero comparar los delitos 2012-2016, eso sí ya no.

*MAL, NO TANTO

Unos minutos más que lo que ocupó hace un año se refirió Márquez a la seguridad. De entrada, informó que en tasa de homicidios dolosos (por cada 100 mil habitantes) somos el número 13 en el País, “eso lastima y no lo podemos permitir”, expresó para reconocer la gravedad del problema. Pero no dijo qué más hará el Estado. Echó la bolita a aprobar ya la reforma legal para encerrar a los que porten armas.

*LOCO A TRUMP

En recuerdo de su pasado migrante, Márquez tampoco fue puntual en explicar las acciones para proteger a los paisanos, pero sí ganó aplausos refiriendo a la “locura” del presidente Donald Trump.

*VACÍO TRICOLOR

La bancada del PRI en el Congreso local cumplió con no ir al acto que consideran faraónico. La verdadera oposición será que cumplan con hacer la chamba, en revisar completito el documento del V Informe de Gobierno. Entre los tricolores, en el evento se observó al alcalde de Guanajuato Capital, Édgar Castro Cerrillo.

*LAS EJECUCIONES

En redes sociales, los dirigentes del PRI en León, Denny Méndez y Norma López, difundieron el ranking de ejecuciones de 2017, que se atribuye a Lantía Consultores, en el que Guanajuato está a la cabeza con 124, seguido de Guerrero con 117, Michoacán 112, Baja California 98 y Veracruz 83.

***SHEFFIELD, ANALISTA

El que no se guardó las ganas de publicar su análisis de los invitados del Gobernador al V Informe, fue el diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield. Pa’ pronto tuiteó: “Sorprende presencia de Moreno Valle en primera fila. Contra la lógica de ubicación de invitados especiales. ¿La deferencia es apoyo?”.

*LA VOZ DE JAPÓN

Como Presidente de la Comisión Especial para la Industria Automotriz de la Cámara de Diputados, también comentó que “Japón y la industria automotriz están contentos con resultados de @miguelmarquezm, sólo piden redoblar esfuerzos en seguridad”. Y remató con un elogio porque Guanajuato va camino a ser el primer productor de autos en México y el empleo se consolida.

***SENADORES, EN LA CHAMBA

Los que tampoco asistieron al V Informe fueron los suspirantes del PRI a la gubernatura, los senadores Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez, pero hicieron bien, pues se quedaron a cumplir tareas legislativas. El primero al asistir a un foro académico sobre el empleo y el segundo en la comparecencia de Sergio Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

*DELEGADOS CORBATA ROJA

Otro de los tricolores que sueña con estar en la boleta del 2018, el delegado de Gobernación, Javier Aguirre, sí llegó puntualito junto con los muchitos representantes del Gobierno Federal que por la mañana habían tenido una reunión plenaria. Todos asistieron uniformaditos con su corbata roja.

*JAVIER, EL SALUDADOR

Javier, quien hace días entregara al Estado una carpeta con los resultados del Gobierno Federal en Guanajuato, anduvo muy saludador. Con Márquez; el Arzobispo; el Comandante de la XVI Zona Militar; el secretario de Salud Federal, José Narro; el ex gobernador Juan Manuel Oliva; con Diego Fernández; con el poblano Rafael Moreno y el queretano Pancho Domínguez. A eso nadie le gana.

***GENIO Y FIGURA

Otro que asistió al V Informe del Gobernador fue el pintoresco ex legislador local primero de PRI y luego independiente, Memo Romo. Lo que llamó la atención es que se coló a zona reservada para legisladores y portaba su pin distintivo de la anterior Legislatura. Cómo extraña la dieta que recibía.

Fiesta azul

Ayer al V Informe de Gobierno de Miguel Márquez no faltó el jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya. En la foto lo acompañan 10 de los 12 diputados federales guanajuatenses. De izquierda a derecha están: Vero Agundis, Adriana Elizarraraz, Alejandra Reynoso, el coordinador de la bancada Marko Cortés, Mayra Enríquez, Alejandra Gutiérrez, Erandi Bermúdez, Lorena Alfaro, Karina Padilla, Ariel Corona y René Mandujano. No aparecen en la foto, pero sí asistieron, Miguel Salim y Ricardo Sheffield.