Niega Congreso discriminación a transgéneros

YAJAIRA GASCA Publicada el

El Congreso del Estado aceptó que interpuso dos recursos de revisión en contra de las sentencias emitidas por el Juzgado Segundo de Distrito, por la concesión de los amparos otorgados a las personas en cuanto a la negativa, vía administrativa, de rectificación de acta de nacimiento por reasignación sexual.

Sin embargo, el Poder Legislativo sostuvo que el recurso de revisión no contraviene el derecho para llevar a cabo la modificación de las actas del estado civil de las personas y adecuarlas a su realidad social, sino que sólo pretende que se declaren constitucionales las vías por medio de las cuales se puede realizar la modificación pretendida.

"Los recursos interpuestos no son contra las personas ni su motivación para las rectificaciones de actas, sino porque el Código Civil contempla que todo aquello que no esté considerado para tramitarse en la vía administrativa, sea por la vía jurisdiccional; por lo tanto, no es inconstitucional ni mucho menos violenta los derechos humanos", se informa a través de un comunicado.

El Congreso respondió de esta forma a la denuncia de integrantes de la organización civil AMICUS, quienes aseguraron que el Poder Legislativo apeló decisiones de juzgados de distrito para obligar a los registros civiles a hacer cambios en actas de nacimiento, lo que consideraron un acto de discriminación.

A inicios de enero de este año, dos guanajuatenses transgénero recibieron un amparo federal en contra de disposiciones del Código Civil estatal, por las que se establecen las vías posibles para que cualquier persona pueda modificar su acta de nacimiento.

Actualmente, cualquier persona puede cambiar su nombre en su acta de nacimiento, mediante un trámite administrativo y un pago de derecho en el Registro Civil, pero las personas transgénero lo tienen que hacer a través de vías judiciales.

El Congreso aclaró que los quejosos, al recibir la negativa del Registro Civil sobre sus solicitudes de rectificación de actas de nacimiento, al indicarles que no era la idónea, los promoventes inconformes con la respuesta recibida presentaron la demanda de amparo, señalando al Congreso como autoridad responsable, al ser el creador de las leyes, en este caso del Código Civil.

"Es por ello que se interpuso el recurso de revisión sobre la constitucionalidad de la norma. El Congreso del Estado no está impidiendo que se realice la rectificación de acta ni hay discriminación de ningún tipo como se señala en algunas notas", se señala.

En un comunicado, el Congreso del Estado especifica que el Código Civil para el Estado de Guanajuato establece que las rectificaciones de actas del estado civil podrán tramitarse por dos vías: la judicial y la administrativa, es decir, ante el Poder Judicial o ante la Dirección General del Registro Civil.

"En su artículo 138 contempla los casos por los cuales procede la rectificación por la vía administrativa, mientras que en el artículo 140-A se precisa que la rectificación judicial procede en los casos no previstos por los artículos 138 y 141 del código en mención", se añade.