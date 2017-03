Asesinan a mujer por... ¡cobrarle a sus vecinos!

EL UNIVERSAL Publicada el

Maricela cobró el dinero que sus vecinos le debían, pero ellos, en lugar de pagarle, presuntamente la lanzaron a un canal de aguas negras en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde murió.



La noche del lunes Maricela Ruiz Campos, de 62 años, terminó su jornada de trabajo como comerciante, para después buscar a sus vecinos en la colonia Jardines de Morelos quinta sección.



Les cobraría efectivo que le debían. Pero la mujer de la tercera edad no recibió su dinero y comenzó a ser agredida. Según la versión de sus familiares, en la pelea uno de sus agresores la aventó al Gran Canal, a la altura de la avenida Primero de Mayo y Bulevar Toluca, en la comunidad conocida como Arbolitos.



Sus familiares acudieron a buscarla al siguiente día, pero al no encontrarla dieron aviso a la Policía Municipal.



Debido a que la vivienda de la víctima se encuentra a orillas del caudal, fue allí donde iniciaron la búsqueda al pensar que pudo haber caído.



Con la ayuda de una lancha, elementos de Protección Civil recorrieron la zona, pero no tuvieron éxito en su localización.



Entre la maleza



Ayer por la tarde la búsqueda concluyó cuando encontraron su cuerpo entre el fango, a unos tres kilómetros del sitio donde se cree fue arrojada.



Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acordonó la zona y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense de San Cristóbal. Con la información aportada por los familiares de la víctima, las autoridades buscan a los presuntos responsables.