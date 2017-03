De la SRE a la Secretaría General del PRI

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, realizó una serie de cambios en el interior del partido, entre los que destaca la reaparición de Claudia Ruiz Massieu como secretaria de Organización.



Se espera que este viernes la ex canciller asuma la Secretaría General del partido, cuando Carolina Monroy renuncie el cargo y Ruiz Massieu lo asuma por prelación, como marcan los estatutos.



El cargo que la ex secretaria de Relaciones Exteriores ocupa desde la noche de este jueves fue dejado vacante por el senador del PRI, Arturo Zamora, quien se registró como candidato único de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en sustitución de la también senadora Cristina Díaz.



José Murat, ex gobernador de Oaxaca, quien se perfilaba para dirigir la CNOP, recibió el encargo de encabezar la Fundación Colosio. Hilda Flores, senadora del PRI, encabeza desde este jueves el organismo de mujeres.



Analistas consideran que los cambios obedecen a una reestructuración interna de cara a los comicios de este año, para mantener la unidad y con miras a 2018. Coinciden en que esto no significa un cambio de imagen.







* Relevos en el tricolor



- Secretaría de Organización: Entra Claudia Ruiz Massieu, sale Arturo Zamora.



- CNOP: Entra Arturo Zamora, sale Jesús Hernández Peña.



- ONMPRI: Entra Hilda Flores Escalera, sale Diva Gastélum.



- Fundación Colosio: Entra José Murat Casah, sale Luz María de la Mora Sánchez.