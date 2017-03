Mexicanos podrán recibir atención médica sin tener Seguro Social

REDACCIÓN Publicada el

La Secretaría de Salud y los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), signaron un convenio de colaboración a través del cual se busca aprovechar de la mejor manera la disponibilidad de los servicios médicos para los pacientes que lo requieran, sin importar si tienen o no algún tipo de seguridad social.

El objetivo del acuerdo es fijar los lineamientos generales para el intercambio de servicios de salud entre todas las instituciones del sector, para beneficio de los mexicanos. Participarán también las secretarías de las 32 entidades federativas, los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de alta especialidad, así como otras instituciones públicas del ramo.

Se cumple así el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de salud, con atención especial a las poblaciones dispersas.

Durante la ceremonia de inauguración de la XVI Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud (CONASA), suscribieron el documento el titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, y los directores generales del IMSS, Mikel Arriola Peñaloza, y del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas. Como testigo de honor, fungió el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.

En la ceremonia, el Secretario de Salud, José Narro, precisó que el propósito fundamental del acuerdo es aprovechar a cabalidad todos los recursos de que dispone el país en esta materia, utilizarlos de manera ordenada, sistemática y convenida por las instituciones públicas y evitar que se vuelvan ociosos.

Afirmó que se revisarán los padecimientos objeto de intercambio de servicios y la planeación del desarrollo de infraestructura, para aprovechar desde el origen la capacidad de que se dispone.

Al referirse al Consejo Nacional de Salud, Narro Robles aseguró que en el seno de este órgano se revisan las necesidades y problemas de la colectividad y temas que pueden representar una amenaza a la salud de la población.

Detalló que se trataron temas de trascendencia como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, graves problemas que afectan a la salud. También la compra consolidada de medicamentos, donde destacó que es un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, lo que fortalece la confianza en las instituciones.

Otro rubro relevante que se analizó es el de la atención de los migrantes, para el cual el Sector Salud está preparado; el desarrollo infantil temprano y la posible aplicación de programas como el de Médico en tu casa, entre otros.

En su oportunidad, el director general del IMSS, Mikel Arriola, aprovechó la presencia de los secretarios de Salud de las 32 entidades federativas para solicitarles que se sumen a la compra consolidada de medicinas, en aras de la mayor transparencia que exige la sociedad y para generar más ahorros que se destinen a comprar más medicamentos.

Destacó que en el proceso 2016-2017 el Sector Salud obtuvo un ahorro de tres mil 352 millones de pesos, con lo que se compran 20 por ciento más medicamentos. “Solicitamos a los estados que no estén incorporados o que no lo estén al 100 por ciento, que se incorporen al proceso de Compra Consolidada, ya que si no participan, tampoco participan en los ahorros. Esta petición será llevada, también, ante la CONAGO como un esfuerzo de transparencia en las compras públicas de medicamentos”, puntualizó

Además, dio a conocer al pleno de la CONASA que por primera vez los niños recién nacidos en las zonas marginadas del país que atiende el IMSS-PROSPERA y que tengan complicaciones, serán atendidos en cualquiera de los grandes hospitales del Instituto en las unidades de cuidados intensivos y urgencias, lo que podrá salvar la vida de 750 bebés por año.

El director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, destacó que el Instituto se sumará a los esfuerzos que encabezará la Secretaría de Salud para brindar atención oportuna a los ciudadanos que sean deportados al territorio nacional.

Asimismo, enfatizó que el convenio que suscribieron las instituciones federales del Sector Salud optimizará la infraestructura disponible con el propósito de brindar mejores condiciones de salud a los mexicanos.

Reyes Baeza recordó que el ISSSTE concluyó con éxito la campaña Febrero, Mes de la Salud del Hombre para fomentar una cultura de autocuidado a la salud y buscar un impacto en las finanzas del Instituto, ya que anualmente 6 enfermedades representan un gasto de más de 15 mil millones de pesos, entre las que se encuentran el cáncer de próstata y la diabetes.

Cabe señalar que el convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE precisa que las instituciones refrendan su compromiso con la salud de la población mexicana, por lo que signarán futuros acuerdos específicos, con el fin de establecer obligaciones, mecanismos, tarifas y garantías que se asumirán para el intercambio o prestación unilateral de los servicios de atención médica.

Asimismo, se comprometieron a tomar en consideración la capacidad de las unidades médicas para brindar servicios excedentes y llevar a cabo el intercambio con base en un listado de intervenciones, tratamientos, servicios auxiliares de diagnóstico y tarifas.

También se busca subsanar la carencia de recursos al interior de cada institución, con la capacidad disponible en las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud.

Durante la ceremonia de inauguración asistieron representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, del Sistema DIF, de la Red de Municipios por la Salud, 31 secretarios de salud del país, de la Cruz Roja Mexicana y organismos internacionales como la OPS/OMS.