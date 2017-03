EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

El Diccionario de la Lengua Española (DLE) se vio envuelto en una polémica luego de definir los términos "Bello sexo" y "Sexo débil" como "Conjunto de las mujeres"; mientras "Sexo feo" y "Sexo fuerte" hace referencia a "Conjunto de los hombres".



El periódico El País informó que un portavoz confirmó que la Real Academia Española (RAE) revisará las definiciones y que la modificación se hará en la versión digital del DLE, prevista para diciembre.



"Es increíble que en los tiempos que corren se sigan permitiendo estos machismos y más en una institución tan importante como es la Real Academia Española que dice 'velar por el buen uso de la lengua española'", se lee en una petición lanzada en Change.Org que lleva por título "RAE: la mujer no es el sexo débil #Yonosoyelsexodébil".



La petición lanzada desde hace una semana por la joven Sara Flores Romero ha recibido 73 mil 722 firmantes. "Como mujer que soy es normal que me sienta ofendida y también pienso que es una gran ofensa para todas las mujeres y para todas las que han luchado porque hoy en día tengamos derechos", ahondó.



En redes sociales se siguió la conversación con el hashtag señalado en la petición de Change.Org. Usuarios de Twitter criticaron la definición de la RAE calificándola de "machista" y "retrógrada".



Comentarios como "#yonosoyelsexodebil abajo la cultura retrógrada y el sistema si continúa favoreciendo actuaciones discriminatorias e indignantes" y "La lengua construye mundos. Hagamos uno nuevo. A firmar! #Yonosoyelsexodébil @Change" han sido puestos en la red social.



Por otro lado, también hubo quienes defendieron a la RAE: "La Academia se limita a recoger el uso que el hablante le da a la lengua. Culpad a la sociedad, no a la RAE. #yonosoyelsexodébil", expresó un tuitero.



La RAE señaló que la modificación de "sexo débil" se aprobó en 2015, pero que estos cambios no se hacen públicos, sino que se acumulan y anuncian hasta que se realiza la revisión del diccionario. Así, la actual versión web del diccionario corresponde a la impresa en 2014.