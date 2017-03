Piden más educación en ciencia

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

CIUDAD DE MÉXICO

Políticas públicas que faciliten la incursión de los niños en la ciencia fue la propuesta de cinco científicas mexicanas en las presentaciones realizadas este lunes durante el primer Foro Consultivo de Enseñanza de las Ciencias en Preescolar con Enfoque de Género, que se lleva a cabo en el Museo Internacional del Barroco, en la ciudad de Puebla, organizado por la Unesco.



Cinthia Mena Durán, del Centro de Investigación Científica de Yucatán; María Esther Orozco Orozco, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados; Rocío Vega Frutis, ganadora a nivel nacional e internacional de la Beca para Mujeres en la Ciencia L´Oréal-UNESCO-CONACYT-AMC en 2016; Victoria Chagoya de Sánchez, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y María del Carmen García, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otras, propusieron desde su experiencia la importancia de temas como la descentralización de la ciencia.



Una voz desde las comunidades rurales, Cinthia Mena Durán advirtió: “Más que el empoderamiento de las mujeres, debemos comenzar por incrementar el acercamiento de la ciencia a las comunidades rurales. Todo el conocimiento está concentrado en las ciudades, lo cual impide que los niños puedan trasladarse hacia ellas. Y si bien es cierto que los padres juegan un papel fundamental en la educación de los niños también es cierto que en México hay mucha desigualdad, y ser mujer en una comunidad indígena es una carga muy pesada y en esas comunidades la educación de las mujeres no es una prioridad”, dijo la mujer que obtuvo el doctorado en el Green Chemistry Centre of Excellence, en York, Inglaterra, uno de los centros más reconocidos en el mundo en el área de química verde.



Otro tema propuesto para formar parte de las políticas públicas fue el acercamiento de los científicos a las escuelas para compartir el conocimiento, lo que es importante en dos aspectos: Impulsar la labor social de un científico más allá de un laboratorio y ampliar la visión de los niños, ya que normalmente existe un sesgo de género entre los jóvenes y un completo desconocimiento sobre las carreras científicas, comentó la doctora Rocío Vega Frutis, bióloga de la Universidad Autónoma de Nayarit.



También se propuso incentivar la educación basada en el pensamiento científico. “Necesitamos educación básica de mucha más alta calidad que promueva el desarrollo del pensamiento científico. Más allá de que (los jóvenes) se dediquen o no a la ciencia, el pensamiento científico promueve la crítica, por lo que los niños tendrán otra visión del mundo. Somos una sociedad que basa su vida en la magia, sin embargo, se tiene que considerar que la política que se ha seguido hasta ahora ha estado equivocada.



Quieres innovación, entonces implementa educación de calidad, impulsa la ciencia y la tecnología”, expuso María Esther Orozco Orozco, química parasitóloga y exrectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.



Otro punto incluido en las propuestas de las investigadoras fue generar una política para prevenir y sancionar la violencia de género. “Si en la casa y el trabajo hay violencia no avanzamos, los estereotipos no permiten desarrollar los ideales imaginarios, por lo que debemos terminar con los estereotipos manejados, sobre todo, en los medios de comunicación y la publicidad. De igual modo, si queremos cerrar las brechas de desigualdad, necesitamos una vigilancia de cómo se distribuye la riqueza porque muchas veces, los apoyos del Gobierno Federal no llegan a los estados”, dijo María del Carmen García, filósofa ganadora de la medalla Herminia Franco otorgada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 2016.



Finalmente, se consideró la educación continua como parte de la excelencia académica. “Sobre todo para aquellos que realizamos investigación. Yo comencé en el área de la química, después pasé a investigar sobre la cirrosis hepática y después me dediqué a estudiar sobre el cáncer. Si uno quiere seguir adelante, tiene que seguir estudiando y refrescando su conocimiento”, señaló la doctora Victoria Chagoya de Sánchez, quien desarrolló uno de los primeros fármacos contra la cirrosis en la UNAM, institución que forma parte de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.



La directora y representante de la Oficina de la Unesco en México, Nuria Sanz, quien fungió como moderadora del debate “La mujer y la ciencia en México”, señaló que entre las mujeres debe existir la solidaridad de grupo.