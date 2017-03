Deportan a 340 semanalmente

IVONNE MANCERA | IRAPUATO, GTO Publicada el

Dos veces a la semana, un vuelo con alrededor de 170 migrantes deportados es enviado por el Gobierno de Estados Unidos a México, lo que sumaría un aproximado de 2 mil 40 deportaciones en sólo dos meses.



Guanajuatenses deportados de Estados Unidos, compartieron las condiciones de abuso en que son enviados de regreso de México, además de que al llegar a Guanajuato no han encontrado apoyo de las autoridades de ninguno de los tres niveles de Gobierno.



“Fui a Desarrollo Social (de Irapuato) y luego me mandaron de ahí al Instituto del Migrante. La atención fue muy mala, me pusieron a llenar un formato y me dijeron que me iban a dar mil 100 pesos, ¡se imagina! Ni siquiera me dieron los mil 100 pesos, me dijeron que me iban a llamar”, narró Jehu Cervantes Farías, de 34 años, originario de la comunidad Venado de San Lorenzo en Irapuato, y que fue deportado después de pasar 17 años en Estados Unidos.