Entregan proyecto de ‘panzazo’

FRANCISCO MANCERA Publicada el

Para el diputado local, Jorge de la Cruz, el proyecto ejecutivo del Parque Urbano que se construirá en las antiguas instalaciones de la feria fue entregado de “panzazo” por parte del Gobierno municipal, sin embargo, espera que el proyecto se consolide y no se alargue como la tercera sección del Parque Xochipilli.



“Dice el director del Imipe (Sergio Martínez León) que entregó el proyecto ejecutivo en tiempo y forma, no sé para él que sea tiempo y forma porque si ya lo entregó, lo entregó de panzazo, en tiempo y forma hubiera sido en noviembre del año pasado”, dijo.



El legislador priísta, quien promovió la creación del Parque Urbano durante el año pasado, aseguró que no ha visto el proyecto ejecutivo por lo que desconoce la edificación de un teatro municipal con un valor aproximado de 100 millones de pesos.