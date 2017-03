Violencia es externa, asegura Alcalde

HÉCTOR MORALES | CORTAZAR, GTO Publicada el

El alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, descartó que el municipio viva un clima de violencia tras la muerte de tres personas en los últimos 15 días, dos de ellos localizados con huellas de violencia.

Estefanía Monroy reiteró que Cortazar es utilizado como tiradero de cuerpos y que salvo la muerte del hijo del expresidente Enrique Torres León, los demás crímenes no fueron perpetrados en Cortazar, y que son casos aislados, ya que una de estas muertes fue al parecer por sobredosis y no un hecho violento.

“En el caso del martes, sí fue encontrado pero eso fue por una sobredosis la que se dio, no hubo ninguna cuestión de ejecución; el día de ayer sí, por ahí lamentablemente los vienen y los tiran a los caminos vecinales, son casos aislados, nosotros no podemos hacer nada, vienen y los tiran a lugares donde no hay seguridad constante”, dijo el edil.