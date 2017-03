“FLOJO NI TRANSA JAMÁS HE SIDO”

RICARDO GONZÁLEZ MELECIO | (Y DOS POSDATAS) Publicada el

Estas palabras las dijo el gobernador Miguel Márquez, en su quinto informe de gobierno, el pasado jueves. Bueno lo de flojo quien sabe, no me consta, pero lo de transa está muy discutible, por lo de los terrenos de la Toyota.

Todos nos dimos cuenta de las enormes transas que hubo en la compra de esos terrenos. Pasó lo mismo que con los terrenos en donde supuestamente se iba a construir la refinería. El anterior gobernador Juan Manuel Oliva, puso intermediarios que crearon empresas fantasma, que los compraron muy baratos a los ejidatarios y luego se los vendieron como 15 veces más caros al gobierno del estado. Bueno, pues eso es precisamente lo que acaba de pasar con la compra de los terrenos de Toyota, en el municipio de Apaseo el Grande.

La mayoría de las hectáreas las compraron los intermediarios a 50, 60, 70 u 80 mil pesos y luego se las vendieron al gobierno de Márquez en un millón y medio de pesos, o incluso más, por hectárea. ¿Eso no es transa? Ahora bien, se haya beneficiado Márquez o no con esta transa, el es el responsable de esta enorme y criminal corrupción porque él es el gobernador. Si él se benefició malo, y sino, también malo, porque entonces el no sabe gobernar y le meten gol sus subalternos. Si esto último hubiera sido cierto, que no lo creo, porque él al darse cuenta de esto, hubiera investigado y castigado a quienes hicieron esta monumental transa. Estamos hablando de cientos o miles de millones de pesos. Todos sabemos que Márquez no hizo nada, y no castigó a nadie, por lo que él es cómplice activo de esta anómala y corrupta situación…y transa…

Por cierto, en su informe no dijo nada ni aclaró esta enorme corrupción por la compra de esos terrenos y se concretó en vanagloriarse y decir que nuestro estado es la quinta economía del país y de los parques industriales que han crecido más de lo previsto. Esto es verdad, pero hay que hacer varias aclaraciones al respecto. En relación a los parques industriales, es la iniciativa privada la que ha hecho las inversiones y las han hecho porque les conviene. Al ver la expansión del sector automotriz en nuestro estado, se percataron que iba a ver un “boom” de empresas proveedoras de este clúster automotriz e hicieron esas inversiones por conveniencia propia, no por hermanitas de la caridad.

Ahora bien, en relación a la quinta economía que según él es nuestro estado, pues debería ser la tercera o cuarta. ¿Por qué? Simplemente por la posición geográfica que ocupa nuestro estado. Me atrevería a decir que es el que está mejor posicionado geográfica y estratégicamente en nuestro país. Está nada menos que en el mero centro de la República, con vías de comunicación abundantes y, sobre todo, vías del ferrocarril que convergen precisamente aquí en Celaya. Las del sur que van al norte y las de oriente que van al norponiente. El clima también favorece mucho. ¿Por qué se instalaron precisamente aquí los japoneses y norteamericanos? ¿Porque los de Guanajuato somos muy guapos? Bueno aparte de eso, fue precisamente por nuestra posición geográfica y por las vías de comunicación, especialmente los ferrocarriles, ya que las importaciones y exportaciones las hacen por ferrocarril, por ser un medio de transporte más barato.

Hay que hacer la aclaración, que una de las razones por las que se vinieron las armadoras japonesas fue por estas vías de ferrocarril y los gobiernos panistas, no han puesto ni un kilómetro de ellas. Ya estaban cuando llegaron al poder. Así es que no hay que saludar con sombrero ajeno y presumir de lo que ya había y de la posición geográfica que tenemos que también, obviamente, no fueron los creadores de ella. Lo que me llamó mucho la atención de Miguel, es que utilizó como estribillo hasta el cansancio el “amigas y amigos”, ya cansaba de tanto decirlo. ¿El que le escribió el discurso no se dio cuenta de ello? Y en relación a la seguridad, pues no reconoció el terrible clima de inseguridad en el que vivimos y que su programa de “escudo” no ha dado los resultados esperados. Celaya, Irapuato y León siguen siendo de las ciudades más inseguras del país y en donde hay más crímenes violentos y robos de alto impacto. Eso no lo reconoció y mucho menos qué va a hacer al respecto para remediarlo.

Esos rubros anteriormente citados y la realidad de ellos los evadió y se concretó en vanagloriarse y citar cifras que quien sabe si sean verdad. Los ciudadanos no tenemos los recursos ni el capital humano para verificar si es cierto lo dicho por él en cuestión de cifras. Lo que sí es cierto es que el día del informe sigue siendo un besamanos y el día glorioso de los gobernantes, ya sea a nivel municipal, estatal y federal. No es un informe humilde, sincero, austero, republicano, sino una oportunidad para presumir de obras y cifras que muchas veces son exageradas y no concuerdan con la realidad.

POSDATA UNO. FELICIDADES POR SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 18 A MI HIJA LUCERITO. YA LLEGÓ A LA MAYORÍA DE EDAD Y ESTO ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD. NO ES DE QUE YA TIENES EDAD PARA ENTRAR A LOS ANTROS A TOMAR ALCOHOL, SINO QUE YA ESTÁS EN UNA ETAPA DE MADURES, DE AUTOCONTROL Y DE AUTODISCIPLINA. LO QUE PUEDO ASEGURAR, ES QUE MI HIJA LUCERITO ES ADMIRABLE POR SU MADURES. DESDE PEQUEÑA ASÍ ERA. TE FELICITO HIJA Y TE DESEO, DE TODO CORAZÓN, QUE CUMPLAS TODOS TUS ANHELOS Y QUE TE REALICES PLENAMENTE.

POSDATA DOS.- Hay funcionarios que no funcionan, pero los hay, los que hacen honor a su nombre; una de ellas es Lupita González García, que trabaja eficiente y eficazmente, en el juzgado tercero penal de esta ciudad. La felicito por su espíritu de servicio y capacidad para hacer las cosas que debe hacer, con amabilidad y con una sonrisa siempre. Es un ejemplo a seguir por los funcionarios públicos.

