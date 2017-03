Permitamos que actúe el Espíritu Primer domingo de cuaresma

PBRO. CARLOS SANDOVAL RANGEL | HOMILIA Publicada el

El demonio nunca estará conforme de que Dios nos haya hecho a su “imagen y semejanza”, no está de acuerdo en que ahí radique nuestra máxima identidad y dignidad; pero no pudiendo borrar algo que pertenece a nuestro ser, entonces busca que al menos actuemos de modo distinto a lo que somos. De hecho ahí radica el origen del pecado.

¿Qué le propone el demonio a la mujer en el génesis? No se conformen con ser imagen de Dios, es mejor que ustedes también sean como dioses, actúen como dioses. No es cierto -dice el demonio- que si comen del árbol que está al centro del jardín van a morir, lo que pasa es que “Dios sabe que el día que coman de los frutos de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal” (Gn. 3, 5). Ellos comieron, se les abrieron los ojos y “se dieron cuenta que estaban desnudos” (Gn. 3, 6.7). Pero no fueron dioses. El ser humano aspiró a ser como Dios y llevar su vida el margen de Dios. Esa es la esencia del pecado, atrevernos a llevar la vida al margen de Dios. Hacer a un lado los planes amorosos y llenos de la sabiduría de Dios.

Pero al demonio no solo le pesa que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza, sino que le pesa, aún más, que el amor de Dios sea tan grande que después de haber pecado nos siga amando y piense en redimirnos y hasta hacernos sus hijos. De ahí que si ya perturbó la obra de la creación, ahora quiera también desviar la obra de la salvación. Cuando el Señor Jesús sintió hambre y por lo tanto físicamente estaba débil, se acerca el demonio para confundirlo en su identidad de Hijo de Dios. Quiere incitarlo a llevar su vida al margen de la voluntad del Padre, para lastimar su identidad de Hijo predilecto que viene a salvarnos . El demonio usa con Jesús la sutileza que usó con nuestros primeros padres: “Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes” (Mt. 4, 3); no suena nada mal la propuesta: tienes necesidad, puedes hacerlo, hazlo. Pero para Jesús hay algo más esencial, no debe obedecer al demonio antes que a Dios. Por eso su respuestas: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt. 4,4). Siguiente tentación: Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna” (Mt. 4, 6). Pero Jesús no viene a conquistarnos haciendo cosas espectaculares, ni los ángeles están a su servicio para provocar a Dios. De ahí la respuesta del Señor: “También está escrito: no tentarás al Señor, tu Dios” (Mt. 4, 7).

La tercera tentación que presenta el demonio, tiene como fin provocar a Jesús buscando un camino fácil: Tú vienes para reconquistar el mundo, yo te lo entrego, solo tienes que adorarme. Pero Jesús le replicó: “Retírate de mí Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor, tu Dios, y al Él solo servirás” (Mt. 4, 10).

Todo indica que Jesús, después de cuarenta días estaba débil de su cuerpo, pero no de su Espíritu. No está débil del Espíritu porque no se adentró solo al desierto, lo hizo conducido por el Espíritu Santo. Ahí está el secreto de la vida cristiana; haremos valer nuestra gran dignidad de creaturas hechas a imagen y semejanza de Dios y nuestra dicha de ser sus hijos, en la medida que nos dejemos guiar por el Espíritu, que es fortaleza, que es luz para nuestra vida, que es claridad para entender lo que somos, que le da orden a nuestro actuar. Sin el Espíritu Santo, en la misma oración y las obras de penitencias o en cualquier otra acción humana, corremos el riesgo de buscarnos a nosotros mismos de modo equivocado. Oremos con la fuerza del Espíritu, no para no ser tentados, sino para no ser vencidos (San Beda).

Que Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, nos permita redimensionar el misterio del amor divino que nos salva y que se sella en la Cruz y que nos permite trabajar para alcanzar la vida que no se acaba, la cual Cristo nos comparte con su Resurrección, misterios a los cuales nos estamos preparando durante la cuaresma.

¡Espíritu Santo, guía nuestro actuar de cada día!