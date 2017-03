“Quisiera un Presidente así”

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | Hablando en Serio Publicada el

Llevo tiempo arriesgando que mi jefecita reciba saludos impropios de parte de las multitudes nacionalistas, por mi necedad de ver cosas ventajosas en Trump; la más importante: el rompimiento del modelo Neoliberal.

En el periódico El Financiero, me encontré un video titulado: “Discurso de Trump en el Congreso estadounidense, en tres minutos” (http://www.elfinanciero.com.mx/tv/discurso-de-trump-en-el-congreso-estadounidense-en-minutos.html) De ahí tomo lo expresado por Trump, lo cito:

“Aunque tal vez seamos una nación dividida por las políticas, somos un país unido para condenar el odio y la maldad en todas sus feas formas.”

“Traeré de vuelta millones de empleos... Proteger a nuestros trabajadores también significa reformar nuestro sistema de migración legal.”

“No podemos permitir que dentro de USA se forme una avanzada de terrorismo. No podemos permitir que nuestra nación sea un santuario para extremistas.”

“No es compasivo, sino temerario, permitir la entrada incontrolada desde regiones donde no puede hacerse un escrutinio adecuado.”

“Mi trabajo no es representar al mundo, es representar a Estados Unidos.”

“Llegó la hora de un nuevo programa de reconstrucción nacional.”

“Pediré al Congreso que apruebe una legislación que produzca una inversión de un billón de dólares en infraestructura financiada con capital público y privado creando millones de nuevos empleos.”

“La acción no es una opción, es una necesidad. Así que hago una llamada a todos los demócratas y republicanos del Congreso para que trabajen con nosotros…”

“Creo firmemente en el libre comercio, pero también tiene que ser un comercio justo.”

“Esperamos que nuestros socios sean en la OTAN, en Oriente Medio o en el Pacífico, asuman un papel directo y significativo en las operaciones estratégicas y militares y paguen su justa parte del costo.”

“Respetaremos la instituciones históricas y también respetaremos los derechos de todas las naciones, pero ellos tienen también que respetar nuestros derechos como nación.”

“Se acabó el tiempo de pensar en pequeño, el tiempo de la peleas triviales quedó atrás.”

“Le pido a todo el que nos ve esta noche que aproveche este momento: Crean en Uds. mismos, crean en su futuro y crean una vez más en los Estados Unidos de América.”

El contraste es brutal; mientras Trump trabaja para USA, históricamente el Presidente de México trabaja para servir a los gringos, mientras Trump cuida sus fronteras, el Presidente de México, con fronteras que son coladera, abre las puertas a extranjeros antes de haber resuelto los problemas de los nacionales, mientras Trump busca respetar las instituciones, en México buscamos prostituir el ejército convirtiéndolos en policías mientras las instituciones se usan de manera facciosa e ilegal ¡Mireles debe ser liberado! ¡Ya!, mientras Trump reconoce la necesidad de actuar, el Presidente de México espera instrucciones, mientras Trump hace lo que puede por generar empleos y bienestar para los norteamericanos, el Presidente de México es socio de la corrupción que medra el presupuesto nacional, mientras Trump invita a la unidad nacional, el Presidente de México no encuentra como deshacerse de AMLO… Lo dicho, como me gustaría un Presidente que sirviera a México con generosidad, patriotismo y compromiso pensando primero en México y no en sus grupúsculos de corrupción, su nuevo PRI, moches azules o en sus compadres y cuates. Y no se me hagan bolas, no voy a votar por el Peje… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.