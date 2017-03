Chente: ‘Que me maten en persona’

EL UNIVERSAL | REDACCIÓN Publicada el

Con una enorme sonrisa en el rostro Vicente Fernández respondió a quienes “cada ocho días lo están matando”. De acuerdo a sus hijos, el cantante sí estuvo delicado de salud hace unos días y se sometería a una operación, pero nada más para preocuparse.

El intérprete de “Estos celos” respondió sobre los rumores en torno a su salud: “¿Quién me odia tanto para qué cada ocho días me estén matando? ¡Mejor que venga y me mate en persona!”, escribió en su Instagram.

El “Charro de Huentitán” se sometería a una cirugía en la espalda la semana pasada.

Kary Ortegón, novia de Vicente Fernández Jr., es esteticista de profesión, y ha sido la encargada de darle terapias de recuperación a “Chente”.