La tachan de prepotente

El youtuber Pepe, difundió a través de su canal “Pepe y Teo”, un desagradable encuentro que tuvo con Angelique Boyer en un lugar público.



Pepe platicó que la actriz se encontraba con su novio Sebastián Rulli, cuando se le ocurrió tomarle un video a Angelique para compartirlo con sus seguidores, sin embargo, cuando la actriz se percató de esto, reaccionó de manera prepotente y agresiva.



“No es de risa, uno viene a disfrutar, ¿trabajas aquí?” dijo Angelique, según cuenta Pepe, quien agregó: “Porque me vio moreno, otra vez hablamos del clasismo con esta gente de Televisa”.



En el video detalla:



"Eso quiere decir que ella cuando se molesta con el servicio - porque ella creyó que yo era servicio - ella le habla sí. Ella cree tiene el derecho de hablarle así al servicio o a quien sea y es no puede ser"



“Si tú crees que yo te falte al respeto públicamente te pido una disculpa. Pero yo creo que tú me faltaste a mí al respeto en cuanto creíste que tu vales muchísimo más que yo”.



Ante el video que comenzó a hacerse viral, la actriz se disculpó con el youtuber a través de mensajes en Twitter:



“Siento el mal entendido, creo que no escuchaste por q’ lo dije! De hecho nos tomamos fotos con todos los q trabajan allí”.



“En pedir está el dar, y la verdad estoy segura de que nos hubiéramos reído juntos! No soy más que nadie nunca, te agradezco. Les dejo besos! Y gracias por el comentario! Lo tendré presente en mi corazón! Pura buena vibra!”, dijo Boyer.



A lo que Pepe respondió: “Gracias por acercarte de esta manera, tus disculpas y gracias por aclarar el tema. Nuestros mejores deseos para ti”



A través de Instagram, Sebastián Rulli salió a la defensa de su novia y le dedicó este mensaje:



"Los que te conocemos sabemos el ser humano tan excepcional que eres. Los valores tan importantes que llevas en tu corazón. Eres un ser de Luz, un alma blanca que se preocupa más por los demás que por ti misma. Gracias por ser como eres y siempre mostrar tu bondad ante las injusticias. Y para los que no te conocen, ojalá se den la oportunidad. Seguro se quedarán con una sonrisa de esas que hacen que los ojos se pongan chinitos. Te Amo"