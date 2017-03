Desalojan hospital por paciente ‘peligroso’

REDACCIÓN Publicada el

El ingreso de un paciente que ingirió una pastilla para curar maíz provocó el desalojo de al menos 30 personas del Hospital General de Salamanca.



A la 1:05 de la tarde una mujer llamó a Emergencias e informó que en una camioneta se dirigía a la Cruz Roja con un familiar intoxicado.



La pastilla que ingirió el hombre sirve para tratar una tonelada de maíz, para que no se descomponga con rapidez.



Estas pastillas generalmente contienen fosfuro de aluminio, compuesto altamente tóxico.



En la Cruz Roja no había servicio médico, el protocolo de seguridad señala que nadie debe de tener contacto directo con el paciente intoxicado a menos que use traje encapsulado y se coloque al afectado en un lugar aislado.



La camioneta siguió hasta llegar al Hospital General y ahí fue recibido Domingo Miranda Ramírez, de alrededor de 60 años y habitante de la comunidad Valencia.



Al conocer el riesgo de contaminación personal desalojó a cerca de 30 personas que se encontraban en el área de urgencias, además policías municipales y agentes viales cerraron la calle del hospital a la circulación de vehículos.



Momentos después llegaron bomberos voluntarios que con trajes encapsulados entraron a urgencias y sacaron al paciente en una silla de ruedas, para trasladarlo a un área sellada en la que colocaron un extractor de aire.