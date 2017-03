Descubren fraude de Homex con ‘venta’ de casas en León

ANDREA MURILLO | León Publicada el

En León, Homex cometió fraude con ventas de casas ficticias para reportar ingresos mayores a los reales.



La Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos descubrió a la empresa. Pero en México ya había indicios:



“En 2009-2010, cuando era Consejero de Nacional Financiera (NAFIN) alerté a todo el Consejo de las estafas de la empresa para que no se le otorgara crédito, sin embargo, soltaron un crédito de alrededor de mil millones de pesos”, recordó Ismael Plascencia Nuñez, presidente de la Canadevi en Guanajuato.



Homex creó ciudades “fantasma” para reportar ingresos mayores a los reales, al menos de 2010 a 2012, de acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.



En Guanajuato, cita el documento, Homex reportó los ingresos de un proyecto en el que todas las unidades construidas habían sido supuestamente vendidas antes del 31 de diciembre de 2011.



Sin embargo, imágenes del lugar en marzo de 2012 muestran que la mayoría estaba aún sin construir.



El director general del Instituto Municipal de Vivienda de León (Imuvi), Amador Rodríguez Ramírez, confirmó que la imagen señalada del proyecto es de un desarrollo a espaldas del mismo instituto, sobre el bulevar Francisco González Bocanegra número 2036, en la colonia El Tlacuache Oriente.



a.m. visitó ayer el lugar y vio que hay dos edificios en obra negra dentro del Fraccionamiento Benavente, justo a un costado de la entrada. Y en la última calle del circuito hay también toda una calle con casas a medio construir, con la pura estructura.



Todas lucen abandonadas, en algunas viviendas hay montañas de cemento y materiales de construcción, según vecinos no se construye desde hace tiempo, aunque no especificaron cuánto.

‘Aquí hacen transas



y se quedan calladitos’

“En Guanajuato fue poco el desarrollo (de la compañia), se vio más en el norte del país. Eso no le afecta al cliente, le afectaba a los socios de la empresas que compraban acciones, porque al reportar que vende más de lo que realmente vendían las acciones suben; ahorita están a alrededor de 73 centavos, cuando andaban en decenas de pesos”, aseveró Ismael Plascencia.



Añadió que en 2010 hubo una recomendación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la que pedía a las empresas declarar sus ventas en base a escritura y no a contrato.



“Así lo hacían las empresas porque estaba permitido que declararan en base a contrato, pero cambian sus estrategias y ponen que únicamente sea en base a escrituración y fue cuando se vino el problema de vivienda a nivel mundial durante 2008-2009”, dijo.



De acuerdo con la investigación, en junio de 2012 la constructora Homex ya estaba enterada de la investigación en Estados Unidos, y para el segundo semestre de 2013, cuando la empresa preparaba su solicitud de quiebra en México, siguió incluyendo procesos fraudulentos en su contabilidad.



Antes de firmar cualquier acuerdo de reestructuración con sus acreedores, Homex registró una suma de 7 mil millones de pesos en sus cuentas pendientes de cobro.



La SEC emitió el pasado viernes una suspensión de negociación de los valores de Homex en Estados Unidos ante la falta de información adecuada y advirtió a los accionistas y corredores tomar en cuenta el reporte para sus decisiones.



Homex informó a la Bolsa Mexicana de Valores que retirará todos sus instrumentos financieros y valores del mercado estadounidense en los próximos 10 días hábiles, además se abstendrá de publicar información financiera o de negocios en inglés.



“Desgraciadamente la precaución se dio en Estados Unidos, allá sí se investiga, aquí (en México) hacen transas, se quedan calladitos y siguen”, finalizó Ismael Plascencia.