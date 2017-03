Piden a dueños de bienes deslindarse de criminales

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | Le Publicada el

´

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) advierte que a las personas que renten casas o terrenos que luego sirven de bodegas para esconder autopartes o vehículos robados, o como “casas de seguridad” para cometer secuestros o robo de comustible, se les aplicará el proceso de extinción de dominio y perderán la propiedad.



En 2016, desde que entró en vigor la Ley de Extinción de Dominio, se abrieron 33 procedimientos parte de la Unidad Especializada con facultades para decomisar bienes inmuebles a la delincuencia organizada.



De acuerdo con la Ley, el procedimiento de la extinción de dominio sólo procederá en los casos de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.



En reunión con dirigentes del Instituto Nacional de Recicladores (INARE), el subprocurador de Justicia la región B, Erick Neftalí Sánchez García, aseguró que en Guanajuato ya se han dado casos donde los propietarios de terreno o casas han perdido sus propiedades involucradas en hechos ilícitos.



“Ya lo hemos hecho y ya ha procedido en Guanajuato. Yo se los digo para que no nos confiemos. Hay que corroborar y justificar el origen y celebrar un contrato de arrendamiento para protegerse”, destacó.



El funcionario no precisó cuántas fincas o terrenos han pasado a ser propiedad de la PGJE, a través de la extinción de dominio.



Las fincas que son utilizadas de bodega para guardar autopartes, vehículos o gasolina robada o para tener personas secuestradas, pueden ser objeto de extinción de dominio.



“La bodega se convierte en instrumento de delito y se inicia un procedimiento de extinción de dominio que implica que en el Registro Público de la Propiedad cambien el nombre del propietario al erario público, como bienes de procuración de justicia y se pierde. La finca está asegurada, ya no puedes ni entrar y ya la perdiste”, señaló el Subprocurador.



Sánchez explicó la forma de operar de las bandas delictivas. Dijo que llegan a pagar altas rentas de una bodega o una casa, hasta por 10 meses de adelanto. Además, no se identifican y no hacen contratos de arrendamiento.



Cuando se llega a detectar que los inmuebles eran utilizados por la delincuencia organizada, los propietarios argumentan que obraron de buena fe, pero dicen no conocer a los que les rentaron, a pesar de que recibieron fuertes sumas de dinero.



Sin embargo, esta justificación no es suficiente para las autoridades judiciales y pueden perder la casa o el terreno.



“La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado”, señala el artículo 3 de la Ley de Extinción.



El Subprocurador señaló que se han realizado hasta dos inspecciones en bodegas y se encuentran autopartes o motores robados, de lo que se deduce que hay algo ilícito y el propietario del terreno o finca lo puede perder.



“El Ministerio Público puede con eso justificarlo ante un juez y se le hace un procedimiento de extinción de dominio”.



Por lo que alertó a las personas que rentan que no se confíen y deben exigir identificación de los inquilinos y hacer un contrato de arrendamiento para regularizar el trato realizado.

‘Pagan hasta 10 meses de renta’

En la reunión con dirigentes del INARE, el administrador de Servicios de Administración Tributaria (SAT) en León, Enrique Cordero Hernández, dijo que la mejor forma de deslindarse en un momento de hechos delictivos es con un contrato de arrendamiento, donde se les exija a los inquilinos su procedencia, así como el respectivo pago de impuestos.



Sin embargo, reconoció que muchos arrendadores, con tal de evadir el pago de impuestos, sólo les importa recibir la renta, sin verificar la identidad de las personas que le rentan y la procedencia de los mismos.



“No se identifican con los propietarios, pero ofrecen pagos por adelantado y hasta un año, aduciendo que tienen urgencia.



“Cuando se identifica y se asegura, el propietario dice que obró de buena fe, pero desconoce todos los datos del inquilino, a pesar de haber recibido hasta 10 meses de renta. No sospechan que están haciendo un ilícito”, explicó el funcionario.



El 10 de abril del 2016, el equipo de investigación de a.m. publicó que la Unidad Especializada de la Procuraduría había iniciado 33 procedimientos para decomisar bienes inmuebles a la delincuencia organizada.



Desde el 2012 se han efectuado ocho procedimientos en promedio a través del Ministerio Público, que es el que tiene las facultades para promover el decomiso de fincas o terrenos que han sido utilizados como instrumento de delito.



En Guanajuato, el decreto gubernamental 170, con el que se creó la Ley de Extinción de Dominio, se publicó el 21 de junio del 2011, pero entró en vigor hasta el 1 de enero del 2012.