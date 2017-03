Recapturan a presunto homicida a 9 años de crimen de adolescente

REDACCIÓN Publicada el

A casi nueve años del asesinato de Marisol Súchil Galván, la recaptura de su presunto homicida da esperanzas a sus familiares de que se haga justicia.



Con 15 años, el 17 de abril de 2008 la adolescente fue atacada a puñaladas, una en el corazón le causó la muerte.



Cuatro días después un compañero de trabajo fue detenido como el supuesto autor del crimen.



“No estaba en mis cinco sentidos cuando pasó eso (el crimen), me siento muy mal; sería incapaz de hacer una cosa así estando bueno y sano”, confesó Jorge Alberto Torres Guillén en ese entonces al ser presentado como el presunto homicida de Marisol.



Para el 27 de abril Jorge Alberto ya estaba en la calle: el juez Juan Diego Vega Campos lo puso en libertad al considerar que la Subprocuraduría de Justicia no presentó pruebas suficientes para responsabilizarlo por el crimen, y que la confesión fue obtenida con tortura.



La Procuraduría de Justicia no estuvo conforme con el resolutivo e impugnó para que un tribunal resolviera la decisión del juez y se obtuviera otra orden de aprehensión, que en esta semana, casi nueve años después, fue concretada.



Ahora Jorge Alberto Torres Guillén estará en manos de un juez penal, procesado por el sistema tradicional como se hizo en el 2008 con el juez Vega Campos.





Crimen impune

Hace ocho años y 10 meses Marisol trabajaba en una fábrica de zapatos, la última tarde de su vida salió acompañada por Jorge Alberto Torres, quien ofreció llevarla en su bicicleta a la parada del camión.



El entonces subprocurador de Justicia, Demetrio Valadez, informó que el hombre se detuvo y entró a una finca ubicada a 20 metros del arroyo de Las Liebres y a 500 de la calle Verdines, cerca de la caseta de Policía del bulevar San Pedro, en la colonia Jardines de Jerez III.



Ella lo esperaba afuera, según la declaración de entonces del funcionario, pero como tardaba entró y presuntamente lo encontró drogándose; la joven le reclamó y discutieron.



“En un momento determinado de la discusión ella le tira la pipa (con la droga), lo que le molestó mucho a Jorge Torres y en ese momento con su mano derecha donde traía el cuchillo comienza a agredirla”, relató en 2008 el funcionario.



Iban a ser las 8 de la noche del 17 de abril cuando el número de Emergencias recibió el reporte del cuerpo de una mujer dentro de la finca.



Cuando las autoridades llegaron encontraron a la joven con heridas en el pecho y cuello.



La causa de su muerte fue una puñalada en el corazón, aunque también presentó lesiones por pedradas.



Cerca de la escena del crimen encontraron su bolsa, un cuchillo con rastros de sangre y el teléfono celular de la joven, desde donde el presunto homicida hizo la llamada a Emergencias, de acuerdo con los informes de autoridades poco después del crimen.



Jorge Alberto fue detenido dos días después del homicidio y quedó en manos de Juan Diego Vega Campos, entonces titular del Juzgado Segundo de lo Penal del Poder Judicial en León, quien lo dejó en libertad.





Acusó Procurador misoginia de juez

El juez Juan Diego Vega Campos fue acusado de misoginia por el entonces procurador de Justicia del Estado, Daniel Federico Chowell Arenas, por liberar a hombres relacionados con crímenes cometidos contra mujeres.



Uno de los casos por los que se le señaló fue el de una violación tumultuaria ocurrida en la colonia Las Hilamas.



El juez negó órdenes de aprehensión para cinco presuntos responsables capturados por el Ministerio Público, según Daniel Federico Chowell, y les dictó auto de soltura.



Sin embargo la fiscalía persistió y en Tijuana y Ciudad Juárez fueron encontrados y detenidos los cinco presuntos violadores.



Quedaron nuevamente en manos del juez Juan Diego Vega, quien los dejó en libertad por segunda ocasión, además de dictarles sentencia absolutoria.



La resolución fue apelada y un tribunal determinó una condena de 30 años en prisión para los cinco.



Juan Diego Vega Campos trabajó siete años más para el Poder Judicial, y se jubiló cuando cumplió 30 años de antigüedad laboral.