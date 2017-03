Simula Homex venta de casas en Guanajuato

AGENCIA REFORMA Publicada el

La desarrolladora de vivienda Homex fue acusada por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) de reportar falsamente la venta de 100 mil casas que no se construyeron.



De acuerdo con el caso presentado en la Corte del Sur de California, la viviendera con sede en Culiacán aumentó en 317 por ciento el número de casas vendidas entre 2010 y 2012.



Por ello, el regulador acusó a la empresa mexicana por un fraude contable de 3 mil 300 millones de dólares.



Por ejemplo, en Guanajuato, Homex reportó los ingresos de un proyecto donde todos los hogares fueron construidos y vendidos supuestamente antes del 31 de diciembre de 2011; sin embargo, imágenes del lugar al 12 de marzo de 2012 muestran que todavía faltaba gran parte por desarrollar y la mayoría de las casas presuntamente vendidas no estaban construidas.



Homex, que salió de concurso mercantil en octubre de 2015, informó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que alcanzó un acuerdo con la SEC y que colaboraría en la investigación, pero sin admitir o negar las imputaciones.



Tras revelarse el documento de la SEC, las acciones de Homex se desplomaron 14.22 por ciento y registraron una baja acumulada en la semana de 23.85 por ciento.

Construyen ciudades 'fantasma'



Homex creó ciudades "fantasma" para reportar ingresos mayores a los reales, esto al menos de 2010 a 2012, de acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.



Las autoridades estadounidenses utilizaron imágenes satelitales para detectar que las casas que la desarrolladora incluyó como ingresos no estaban terminadas, según el reporte.



En Guanajuato, cita el documento, Homex reportó los ingresos de un proyecto en el que todas las unidades construidas habían sido supuestamente vendidas antes del 31 de diciembre de 2011, sin embargo, imágenes del lugar a marzo de 2012 muestran que la mayoría estaba aún sin construir.



Melissa Hodgman, directora de la división de Cumplimiento de la SEC, señaló que con las imágenes y otras técnicas de investigación detectaron que decenas de supuestas casas no eran nada más que suelo.



De acuerdo con el documento, en junio de 2012 la constructora ya estaba enterada de la investigación en Estados Unidos, por lo que para el segundo semestre de 2013, cuando la empresa preparaba su solicitud de quiebra en México, siguió incluyendo "procesos fraudulentos" en su contabilidad.



"Antes de firmar cualquier acuerdo de reestructuración con sus acreedores, Homex registró una suma de 7 mil millones de pesos 'dudosos', es decir, Homex estimó que aproximadamente 7 mil millones de pesos en sus cuentas pendientes de cobro no se pueden recoger en el futuro.



"Sin embargo, a través de sus ejecutivos más antiguos, Homex sabía en ese momento que la mayor parte, sino es que la totalidad de las cuentas por cobrar no sólo eran 'dudosos', sino que, de hecho, nunca podrían ser recaudados, porque eran de ventas de casas ficticias", detalla el reporte.



La SEC emitió ayer una suspensión de negociación de los valores de Homex en Estados Unidos ante la falta de información adecuada y advirtió a los accionistas y corredores tomar en cuenta lo reportado.



Homex informó a la Bolsa Mexicana de Valores que retirará todos sus instrumentos financieros y valores del mercado estadounidense en los próximos 10 días hábiles, además se abstendrá de publicar información financiera o de negocios en inglés.



De acuerdo con informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 2013 se impusieron sanciones a Homex y sus funcionarios por un monto de 7 millones 880 mil 641.52 pesos por omitir la elaboración de los estados financieros de 2011 en conformidad con los principios de contabilidad de esa autoridad, la cual ya estaba colaborando con la investigación de la SEC.



El regulador mexicano señaló que en octubre de 2015, Homex y algunos de sus funcionarios fueron sancionados porque sus estados financieros reportaban ingresos que debían ser señalados posteriormente.



Las sanciones fueron por 12 millones 268 mil 080 pesos, para la empresa, y de un millón 764 mil 570 pesos a personas físicas.