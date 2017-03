Asteriscos*

***COPARMEX



Y PODER JUDICIAL



La Coparmex León celebró ayer un Foro Anticorrupción con el objetivo de analizar el Sistema Nacional Anticorrupción y su aplicación que deberá aterrizar en Guanajuato. Jorge Ramírez Hernández, su presidente, lamentó hace días al invitar al evento el desinterés del Poder Judicial, y ayer reiteró su molestia de que ni un representante haya siquiera acudido ya no digamos de ponente sino de público.



*LEGISLADORA, EL REVIRE



En el caso del comentario de la diputada leonesa, Libia García Muñoz Ledo, no llevaba dedicatoria a ninguno de los ocho ponentes hombres, tampoco a su coordinador azul, Éctor Jaime Ramírez Barba, con quien lleva una relación cordial, pero sí iba implícito el por qué no fue ella la invitada si “en su cancha” está hoy la discusión de las reformas legales que van a dar vida al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).



*CÁMARAS Y MUJERES



Pero, más allá de un foro, llama la atención que en un vistazo a prácticamente todos los consejos directivos de los organismos empresariales de León, las mujeres brillan por su ausencia. Sacan la casta a través de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa con capítulos en León, Pueblos del Rincón, Irapuato, Celaya, Salamanca y el Sur. Pero un aporte valioso será el de verlas en todas las cámaras.



***SEGURO A ESTUDIANTES



La Delegación del IMSS que comanda en Guanajuato Sergio Santibáñez sigue tocando las puertas de universidades y preparatorias para afiliar al programa de “Seguro de Salud para Estudiantes”. Actualmente suman 260 mil 730 jóvenes que ya cuentan con su número de seguridad social.



*IMSS EN LA UTL



Ahora se tuvo el evento con alumnos de la Universidad Tecnológica de León, con lo que suman cuatro instituciones públicas a las que visitan para acercar los servicios del IMSS. Al asegurarse garantizan de forma gratuita todo tipo de asistencia: médica, quirúrgica y farmacéutica.

*CÓNCLAVE DE DELEGADOS



Sergio Santibáñez Vázquez participó en la reunión de los 35 delegados del IMSS con el director general Mikel Arriola Peñalosa, en las oficinas centrales del Instituto. El mero mero del Seguro les dijo que los procesos de mejora en la atención están funcionando, pero que no hay que bajar la guardia. Por ejemplo, los programas Unifila y Referencia con el especialista se han implementado 100% en su primera fase.



*PROGRAMA UNIFILA



En cuanto a Unifila, que permite a los pacientes sin cita recibir atención médica en el primer consultorio disponible de su Unidad de Medicina Familiar (UMF), en un promedio de 40 minutos, en Guanajuato ya funciona en León en las unidades número 47, 53, 51, el Hospital General de Zona No. 21, además del Hospital General No. 2 de Irapuato y la UMF #49 de Celaya. Si no es así, reporte.



*LO QUE SE PUEDE



Trataron el tema del abasto de medicinas, que en Guanajuato es del 98%, así como la reducción en tiempos de espera en los servicios de especialidad, asignación de una cama hospitalaria y en Urgencias.



*FALTA INFRAESTRUCTURA



El IMSS en la entidad atiende en lo posible las instrucciones nacionales, pero no habrá pasos significativos hasta que entre en funcionamiento el nuevo Hospital en León, lo mismo que la urgente presión sobre la atención en el corredor industrial donde el boom industrial incrementa la cifra de derechohabientes.



***LA JUSTICIA LABORAL



El Consejo Coordinador Empresarial de León hizo un relevo en su Comisión Laboral que ahora llega a encabezar Alberto Ruenes en lugar de Jorge Ramírez, ambos directivos de la Coparmex. El tema de la justicia laboral ha sido una de las preocupaciones del sector empresarial y, precisamente hace un año previo al IV Informe del Gobernador, alzaron la voz para poner otra vez “el dedo en la llaga”.



*A UN AÑO DEL RECLAMO



Hoy, a un año de distancia, en la justicia laboral que todavía depende del Ejecutivo; en el caso de Guanajuato de la Secretaría de Gobierno que encabeza Toño Salvador García López, los empresarios le bajaron al tono de los reclamos mediáticos, se sentaron a la mesa con la autoridad y hay avances.



*TIEMPO DE TRANSICIÓN



El CCEL que comanda Gustavo Guraieb Ranth deja claro que persisten dos grandes retos: incidir con mayor eficacia en la impartición de una justicia laboral más ágil y profesional, y asumir un rol activo en la transición de los juicios laborales que ahora pasarán a la jurisdicción del Poder Judicial.

***CHICO Y EL FORO



El senador priísta, Miguel Ángel Chico Herrera, participó el jueves en el foro “El Futuro del Empleo en México, desarrollando nuestras competencias”, en la Ciudad de México. Convocaron la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



*REFORMAS LABORALES



El guanajuatense en su calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado presentó una ponencia en la que expuso las recientes reforma laborales centradas en el el acceso al mercado laboral; la transparencia y democracia sindical; la no discriminación en las relaciones obrero-patronales y la modernización de la justicia laboral. Y llamó a fortalecer los lazos empresariales ante el efecto “Donald Trump”.

*Licitan terminar el Hnos. Aldama

La Secretaría de Obra Pública del Estado lanzó la licitación de la tercera etapa de rehabilitación del bulevar Hermanos Aldama con una inversión de 30 millones de pesos. Por esta vialidad circulan diariamente más de 26 mil 300 autos.



La descripción de trabajos a realizar son la construcción de banquetas y guarnición de concreto hidráulico, registros pluviales, renivelación, colocación de 60 postes y 150 luminarias tipo led, entre otros.



Actualmente se ejecuta la segunda etapa de 2.3 kilómetros.