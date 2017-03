MARIO PEÑA DODERO Publicada el

“La gente no busca razones para hacer lo que quiere hacer, busca excusas”.

William Somerset Maugham

Deberías emplear el espacio de tu columna para sacarle los trapitos al sol a los políticos corruptos- Me dicen por teléfono, al tiempo que me convocan a tomarnos un café, para brindarme “pormenores”.

Deberías encabezar una cruzada para que corran al entrenador del León- Afirma un amigo sexagenario, a quien recuerdo vistiendo la playera del Curtidores, allá en los ochenta. Sorbe su café y prosigue: -De paso también hacer un movimiento para que no nos quiten el estadio, porque, ¿ya sabías que nos lo quieren arrebatar?

Yo puedo pasarle información valiosa para que delate a los delincuentes que tienen contralada la región y a los que lavan dinero. Si gusta, la pongo a su disposición desinteresadamente- Señala una persona a través del correo electrónico. –“Podemos citarnos en un Starbucks para entregarle el fruto de mis investigaciones de años”- Finaliza. El nombre de su cuenta, “anarquistaconspirador”, como que no me inspira.

Su columna no está mal, pero es puro optimismo. A este país ya se lo llevó la trampa. Vivimos en la cultura de la violencia y la transa. Yo le aconsejo que trate temas más graves y profundos, que desnuden la realidad en la que vivimos. La juventud ya perdió los valores. Si yo supiera escribir (sic), por supuesto que me aventaba- Subraya un conocido y próspero profesionista, al tiempo que me afirma que él no expide recibos ni facturas, porque “no acostumbra”. Eso sí, paga la cuenta de la cafetería y se despide amablemente, sin dejar propina.

Las historias anteriores me recuerdan aquel famoso anuncio de hace años, en el que dos abuelos riñen por un paquete de panqué, al tiempo que su nieto, colocado en medio de ambos, exclama, resignado: “Y esto es tooodos los días”.

Y sí, las invitaciones a oír todo tipo de opiniones (algunas verdaderamente preocupantes), siempre son acompañadas de la promesa de convidarme un humeante café.

Con mucho gusto –y paciencia espartana-, atiendo todas las inquietudes de quienes casual o frecuentemente, reflexionan sobre los contenidos que comparto cada domingo. Leo y contesto, por ejemplo, todos los mensajes que recibo en mi correo electrónico, sin esbozar enfado alguno, que tendría si, por ejemplo, se me obligara a ver el canal del Congreso.

Sabemos que este mundo tiene cosas abominables, y de que todos los días nos enteramos de actos de corrupción, depredación y deshumanización que nos aterran, enfurecen y desmoralizan. Sin embargo, aún con su negrura, la vida tiene oasis que nos permiten tomar respiro. Posee aspectos hermosos que, a veces, nos pasan inadvertidos por estar ensimismados en lo malo.

¿Por qué al mexicano le llaman más la atención los actos terribles que los nobles, heroicos o simplemente bellos?

Con tantísimas noticias tóxicas que nos llueven diariamente, considero que abundar es hartar. Prefiero unirme a quienes tratan de contrarrestar ese aluvión con ideas que equilibren la ecuación. Espero que comprendas, querido lector, las razones que me mueven a conversar del lado un poco menos oscuro de la existencia, y a evitar promocionar a Duarte, Moreira, Borge, Padrés y otros muchachos del clan.

Y me sucede seguido que, cuando una persona me invita a tomar un café y platicar, actúo con cautela, porque infiero alguna de estas cinco situaciones:



1. Que no habrá diálogo, sino monólogo. Yo voy a escuchar y ella va a hablar.



2. Que la exposición se desviará hacia otros temas.



3. Que tendré que ir preparado para dar psicoterapia breve, silvestre, de emergencia y gratuita, haciéndole competencia desleal a los psicólogos de la ciudad.



4. Que me quiere ofrecer algún negocio de multinivel, terreno o cambiarme de Afore.



5. Que no es mi amigo, sino un desconocido.



¿Y cómo consigo distinguir los amigos de los desconocidos?

Fácil. Los primeros saben que no tomo café.

********

El viernes 10 de marzo, en punto de las siete de la noche, estaremos en el Centro Comercial Altacia, compartiendo la charla “El Puente”, basada en el libro “Puente sobre aguas turbulentas”. Los esperamos.