Crónicas viajeras

Quiero empezar una iniciativa para que las compañías telefónicas repartan un pequeño instructivo al entregarte tu recién adquirido aparato electrónico. Esto es serio, se los aseguro. Como soy una persona pro-activa, pongo aquí la primera propuesta para que ustedes lectores me den su aprobación. Repito, esto es un estudio serio.



Me gustaría empezar por una serie de normativas para los usuarios primerizos:



Cree todo lo que leas en cualquier lugar. No importa que no tenga nombre de autor, la persona tendrá derecho a su privacidad, quiero pensar. Si el lugar y la fecha son dudosos, tú confía. El mundo es para los crédulos e ingenuos que se traguen como píldora lo que cualquier persona puede colgar, publicar y compartir.



En lo que respecta a los grupos de Whatsapp, considera como un mensaje de calidad, que estrechará y reforzará las relaciones con tus seres queridos, todo aquel mensaje masivo e impersonal. Los mensajes en cadena son una perfecta forma de comunicación que logra transmitir la idea de que “piensas en esa persona”. No es necesario llamar o entablar una conversación que profundice en la situación real de tu “ser querido”. Si los grupos de la familia se parecen al de los colegas del trabajo, en contenido y tópicos, mucho mejor.



No existe la privacidad. Es un delito que comas un danonino sin hacer una remembranza a tu infancia lejana, a tus amigos de primaria y a los admirables padres que te tocó por suerte tener. Basta de disfrutar el momento. Si no lo compartes nunca existió. Si dejas estos momentos sin capturar en la pantalla…¿qué te dirá Facebook en su video de todo lo que has vivido? No queremos que un programa computarizado piense que no tienes una vida interesante.



Sé muy consciente de que el cariño que te tiene tu gente es directamente proporcional al número de “Me gusta” de tus redes. ¿No te da like tu mejor amigo? Es porque le cuesta trabajo decirte a la cara que no te quiere; ¿tus amigos no comentaron nada en el grupo? Están conspirando para sacarte de él; ¿tus amigas ya no hablan por el Whatsapp? Es porque tienen otra conversación en donde no estás incluida.



Pero sobre todo, y como regla más importante: Está prohibido decir “no sé”. Terminantemente prohibido. Si comienza un debate en las redes, estás obligado a comentar (aunque no tengas idea de qué va el tema). Tú habla, pelea, saca de quicio el tema… que no se entere la gente que no te leíste la wikipedia entera. Si alguien habla, llévale la contraria. Si alguien comparte algo en lo que tú no estás de acuerdo tienes todo el derecho de desmontarle el numerito ¿cómo se atreve a pensar diferente? Es más, busca una sesión de hipnosis en donde saquen de tu cerebro las palabras no sé de tu vocabulario. La imagen que tiene el mundo de ti depende de ello. Da igual la coherencia, da igual la verdad, esto se trata solamente de pasar por alto los fundamentos de la paz en el mundo digital.

