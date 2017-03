Defensa de migrantes al rojo vivo

JUAN AGUILERA AZPEITIA | LEÓN Publicada el

Hay publicaciones de todos los niveles y televisoras con sus respectivos noticiarios que hoy por hoy ocupan el 70% de los espacios disponibles, noticiosos principalmente, en criticar y atacar al actual Presidente norteamericano. ¿Lo merece? ¡Claro que sí!, sobre todo por su prepotencia y los rasgos de dictador enfilados a sus vecinos del sur, que somos nosotros.

Empero, de verdad, ¿son tan patriotas todos cuantos alzan la voz y las manos para defender a los migrantes amenazados? Se cubren con el lábaro patrio para rechazar el muro que el señor Trump quiere construir en su casa para que nosotros lo paguemos.

A poco en muchos que se suponen dueños de los espacios periodísticos los micrófono y las pantallas hay poses; tal vez, repito. ¡Cada quien su ego, que se agiganta cuanto crece su imagen según las aguas en que se veía Narciso!

Meditemos al respecto con un trocito de historia no muy lejana: En tiempos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, como presidentes de México, se convino con el gobierno de los Estados Unidos enviar migrantes, entonces adjetivados de "braceros" o sea peones, jornaleros no especializados.

El programa incluía temporalidad, regiones y salarios, de los cuales (ojo, mucho ojo), era deducido un porcentaje, el 10% digamos, que se remitía al Gobierno Mexicano, a manera de alcancía para cuando retornaran esos trabajadores se les entregara el ahorro.

¿Sabe usted, lector y lectora gentiles, cuándo se les hizo efectivo ese dinerito? No podemos decir que nunca ya que cuando alguien reclamó, luego de 50 años, el Gobierno se acordó que a los ya ancianos les debía unos cientos o miles de pesos.

Entonces se inventó un programa y los viejitos, no pocos dialisados, formados de madrugada en los sitios dispuestos para la revisión de papeles, fueron "favorecidos" con lo que les pertenecía.

¿Quién gritó por ellos? Que se sepa, nadie. Se dio la nota; pero hasta allí. Nada de manifestaciones a su favor. Apoyo a los herederos, tampoco. Como aquello de "nadie sabe, nadie supo", se ignora hasta dónde o qué monto alcanzó esa sangría a los miserables.

No hubo un organismo que alzara la voz y las manos o tremolara el pendón patrio, para que esa injusticia no se cometiera. Los pobres o miserables, financiaron a los ricos porque tales recursos en alguna cartera deber haber entrado.

Hoy nuestro gobierno moviliza 50 consulados en la Unión Americana para que defiendan lo defendible de muchos paisanos allá radicados desde hace años, no pocos con familia pero sin "papeles".

No, nada hay de reprochable en esas asesorías, empero hubiera sido mejor que durante años atrás se le hubiese proporcionado una guía respecto a la tramitología legal.

A no pocos la negligencia se los devoró, a otros el actual Mandatario en tierras del Tío Sam, no los quiere porque no son de su color y la lucha se entabla entre la ley, el humanismo y el capricho.

Los vecinos allende la frontera necesitan la mano de obra de migrantes porque hay labores que ellos no realizan. Trump acabará entendiéndolo.

Otro hecho digno de ser comentado, se burla del más común de los sentidos, o sea el sentido común: una diputada, junto con otras legisladoras federales, propuso un punto de acuerdo a efecto de que las secretarías de Relaciones y Hacienda formulen un programa mediante el cual los migrantes que envían remesas de dólares a México no sean sangrados con el 4% que les ordeñan las compañías que hacen el traslado de esos fondos.

Ojalá que esas representantes populares aguarden sentaditas la resolución. Si esperan paradas, se van a cansar.

No, de ninguna manera les voy a descubrir el hilo negro porque ese hace tiempo se inventó. Únicamente les he de recordar que algunos años atrás a la gente receptora de remesas se le aconsejó tramitar una cuenta en cierto banco que operara aquí.

A ese número se hacía la remisión de fondos y no se aplicaba comisión alguna. Existe otra estrategia por si el señor Trump quiere sangrar más las remesas. Ya la ventilaremos.