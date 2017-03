La bomba de las pensiones

JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO Publicada el

La jubilación, esa feliz (jubilosa) situación -a la que debería llegar todo trabajador al término de una vida laboral productiva-, se ha convertido en una probabilidad cada vez menor para las mayorías trabajadoras que ingresan al mercado de trabajo, pero también en un tema crítico para las finanzas públicas. Cada cambio de generación se reduce a más de la mitad la probabilidad de tener un esquema de retiro; actualmente, muchos trabajadores jóvenes deben buscar por ellos mismos, Afores, seguros de gastos médicos y seguros de vida, entre otros esquemas, para mantener algún margen de seguridad social (las estadísticas muestran que los “millennials” no tienen esto en mente). Esto quiere decir que un joven trabajador sin prestaciones o que recibe pagos por honorarios debería apartar al menos el 30% de sus ingresos para pagar directamente algún tipo de prestación y prever su retiro o una emergencia dado el nuevo esquema de contrataciones por tiempo determinado.



Para México no es sólo la crisis con los Estados Unidos, la caída de la producción petrolera, la inseguridad, el desempleo, la corrupción, sino también el pago de las pensiones, una enorme bomba de tiempo. El gobierno tiene frecuentemente presiones de parte de sindicatos como la CNTE y de grupos de burócratas que exigen mayores recursos económicos cuando el País se nos hunde y cae la recaudación fiscal que grava a los de siempre, -al segmento que pagamos el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, y el impuesto predial, y el impuesto a la nómina y el impuesto al activo…- Pero ahora, a diferencia del pasado, el gobierno ya tiene un contrapeso: la sociedad que no está ya dispuesta a seguir manteniendo a enormes aparatos burocráticos, costosos e ineficientes. Junto a los medios de comunicación, la sociedad tiene como recurso la transparencia y la rendición de cuentas.



La crisis económica ha sacado a flote los enormes, exagerados e insultantes gastos que hacen los gobiernos en sueldos, salarios, prestaciones, vehículos, gastos de operación, viajes y prestaciones a la burocracia que siempre solicita la incondicional reverencia al gobernante. Hoy sabemos ya de lo caro que es mantener a tantos políticos, partidos y burocracia. Pero es el pueblo como mayoría quien no tiene acceso a estos privilegios, por lo que está exigiendo la reducción del gasto público, de las prerrogativas electorales, del número de diputados y senadores. Entre otros pagos que reciben los burócratas se encuentran la capacitación, los estímulos a la puntualidad y asistencia, los incrementos por antigüedad, préstamos hipotecarios y de corto plazo, fondos de ahorro, vales de despensa, ayuda para lentes, maternidad, primas de vacaciones, etc. y muchas prestaciones más que ni en sueños se otorgan en el sector privado.



En este espacio he analizado el por qué el salario mensual de un profesor o de un trabajador gubernamental que tiene una “plaza” es al menos el triple en términos reales, que el pago que recibe un empleado de empresa privada o un pequeño empresario en trabajos equivalentes. Comentaba que si los burócratas con “plaza” (el 5% de la población económicamente activa) se quejan de “bajos salarios”, en realidad reciben algo invaluable que es un trabajo fijo y seguro, horarios de pocas horas, más un paquete de prestaciones (seguros, servicio médico, aguinaldos, primas vacacionales, etc.) que incrementan su salario al 30 o 40% adicional, mientras que los trabajadores del sector privado trabajan por producto terminado, no siempre tienen salario fijo, no tienen horario de entrada o salida y no tienen el principal pago: la seguridad en el empleo.



Muchos servidores públicos que laboran en la CFE, PEMEX, IMSS, universidades públicas, SEP y muchas dependencias públicas, pero no conocen el esquema de contratación y productividad del sector privado. No saben de lo que se vive afuera. Tampoco saben que su esquema de contratación hace inviable financieramente a esas entidades por los enormes pasivos laborales que generan, pues deberemos mantener por décadas a millones de jubilados en un esquema es que es insostenible, dado que menos jóvenes cotizan y muchos se jubilan jóvenes (en estas instituciones se jubilan alrededor de los 50 años de edad). Los actuales esquemas de jubilación se diseñaron cuando la esperanza de vida era de 60 años y hoy es de 77; no hay País que resista, ni dependencias públicas que resistan, ni contribuyentes que resistan. Con nuestros impuestos deberemos pagar en los próximos 30 años a casi 25 millones de jubilados (¡!); es decir, de cada tres de quienes nos mantenemos en activo debemos mantener con impuestos a uno de ellos. Esto es cierto, se ha comenzado a corregir al modificarse por fin, los esquemas de contratación en estas entidades públicas al considerarse ya el desempeño y no la antigüedad, al incrementarse la edad de jubilación, al generarse cuentas individuales de retiro, al entrar a competir empresas privadas que obligan a que el gobierno sea eficiente.



El sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social de 1997 permite que quienes fueron contratados antes de esa fecha se pensionen con la Ley de 1973 y de allí en adelante, tengan condiciones de contratación más flexibles, pues el IMSS no resiste el sistema de pensiones. Éste es un tema de futuro que muchos gobiernos han dejado de lado y cuando hoy la economía crece al 1.5%, las transferencias públicas para pensiones se incrementan cada año 15 a 20%. Sólo los pasivos laborales de CFE y PEMEX representan el 15% del PIB y sumados maestros, el IMSS nos lleva al 55% (alrededor de 7.5 billones de pesos).



Nadie sabe para quién trabaja, pero los contribuyentes de las clases medias y altas tienen a un enorme y jubiloso socio: la burocracia que se jubila joven y que estará por décadas exigiendo que los profesionistas independientes, los microempresarios, las empresas pagadoras de impuestos, los mantengamos cargando ese enorme fardo a cuestas. El Gobierno Federal ya hizo rescate financiero de los pasivos laborales de CFE, PEMEX, ISSSTE y universidades públicas, pasándonos la deuda a todos los mexicanos. Las pensiones son, pues, una bomba de tiempo.



