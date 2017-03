Los nuevos alquimistas

VICENTE ABOITES Publicada el

istóricamente, la alquimia es considerada una teoría protocientífica; es decir, previa al desarrollo de la ciencia moderna. Era una disciplina que mezclaba conocimientos (rudimentarios para los estándares actuales) de química, metalurgia, medicina y física, además de astrología, entre otras cosas. El infructuoso esfuerzo de los alquimistas por transmutar elementos es famoso. Su objetivo era transmutar plomo, u otros metales, en oro. Puede ser ilustrativo y divertido leer sobre este tema. Los intentos de los alquimistas por transmutar elementos estaban basados en ideas fantasiosas de la naturaleza y el universo y claramente no lograron nada. La transmutación de elementos tuvo que esperar muchos siglos para realmente ocurrir con el desarrollo de la física nuclear. Podemos decir que la física nuclear inicia en el año 1896, cuando Henri Becquerel descubre la radioactividad al estudiar la fosforescencia en sales de uranio. En 1903 Henri Becquerel junto con Marie y Pierre Curie recibieron el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre radioactividad, y en 1908 Ernest Rutherford recibió el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre la desintegración de elementos y la química de las sustancias radiactivas. Los alquimistas no pudieron lograr transmutación de elementos debido a que ignoraban completamente la física nuclear. Una reacción nuclear es un evento en el que el núcleo de un átomo se transforma (cambiando el número de protones y/o neutrones que contiene) en el núcleo de otro átomo. Esto es precisamente la trasmutación de elementos buscada por los antiguos alquimistas. La radioactividad es un fenómeno espontáneo natural que puede inducir reacciones nucleares, lo mismo que los rayos cósmicos que continuamente bombardean nuestro planeta. Sin embargo, fue hasta 1919 cuando Ernest Rutherford logró la primera reacción nuclear inducida por el hombre logrando la transmutación de nitrógeno en oxígeno, esto lo consiguió bombardeando con partículas alfa los núcleos del nitrógeno, de acuerdo con la siguiente reacción: 14(Nitrógeno) + (partícula alfa) → 17(Oxigeno) + (protón)..

El 28 de febrero pasado, un grupo de investigadores de la Universidad de Princeton en Estados Unidos reportó experimentos en los que diferentes moléculas aparentan ser la misma molécula (Campos et al., How to Make Distinct Dynamical Systems Appear Spectrally Identical. Physical Review Letters, 2017; 118 (8)). Ése es un artículo que sin duda alguna hubiera interesado a muchos alquimistas del pasado, pues reporta cómo un material puede comportarse como si fuera otro material. Sabemos que el comportamiento y apariencia de un material depende de la nube electrónica de los átomos y/o moléculas que componen a este material. Por tanto, para lograr que dos materiales diferentes “aparenten” ser el mismo, únicamente se requiere modificar la nube electrónica de uno para hacerla idéntica a la nube electrónica del otro. La propuesta de los investigadores de Princeton consiste en utilizar rayos láser para modificar instantáneamente (por un periodo muy breve de tiempo medido en femtosegundos) la nube electrónica de una sustancia de modo tal que durante ese breve instante ésta sea idéntica a la nube electrónica de otra sustancia. Esencialmente se está usando el láser del mismo modo en que Miguel Ángel usaba el cincel al esculpir en mármol sus magníficas esculturas, ahora con un láser se “esculpe” la nube electrónica atómica o molecular. Las aplicaciones de este desarrollo son enormes para la ciencia básica, la tecnología, la medicina y la criminalística entre otras áreas.