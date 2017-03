ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA Publicada el

Quienes están al tanto de las minucias de la fiesta brava, explican que el origen de este refrán tan enigmático -no hay quinto malo-, sobre todo en el plano estadístico, es fácil de explicar. Hubo un tiempo en el cual eran los ganaderos quienes diseñaban el orden de la lidia, eligiendo el lugar en el que cada una de las reses debía enfrentarse con el diestro de turno. El ganadero entonces, teórico conocedor del previsible juego de sus toros, reservaba el de mejor nota y presumiblemente mejor comportamiento para ser lidiado en quinto lugar.



Hace dos días, el gobernador Miguel Márquez Márquez, presentó su Quinto Informe de Gobierno, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Guanajuato, que establece como una obligación del gobernante rendir ante el Congreso del Estado, el primer jueves de marzo, un informe por escrito en el cual exponga la situación que guarda la administración pública estatal.



A los 36 integrantes del Congreso que conforman los grupos y representaciones parlamentarias de los siete partidos políticos que lo conforman, durante el análisis del informe, fijarán su postura en los términos que acuerde la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Adicionalmente, para saber si no hay quinto malo, el Congreso del Estado, a efecto de ampliar la información, podrá solicitar la comparecencia de los secretarios de estado, así como del Procurador General de Justicia y los directores de las entidades paraestatales.



El informe por escrito que presentó puede ser consultado, descargado y comentado por usted en www.congresogto.gob.mx o en http://informe.guanajuato.gob.mx. Se compone de tres volúmenes: El primero con 475 páginas en las que se muestran los avances en los temas de impulso a la calidad de vida, la educación, al empleo y la prosperidad, al estado de derecho, a los territorios de innovación y por último, al buen gobierno.



El segundo volumen, que consta de 396 páginas, muestra los anexos estadístico de los cuatro ejes de gobierno: calidad de vida, economía para las personas, Guanajuato educado y Guanajuato Seguro. Aquí cada dependencia gubernamental presenta a nivel municipal y por programa autorizado, las familias o personas beneficiadas y el monto económico utilizado entre otras métricas.



El tercer tomo, con 344 páginas, contiene la inversión ejercida por eje de gobierno y la fuente de financiamiento. Se desglosa además la inversión por dependencia, programa, municipio y fuente de financiamiento.



Toca ahora el turno a los legisladores el estudio y análisis de lo presentado. ¿Cómo saber si fue buena la faena? ¿Se confirma el refrán de que no fue quinto malo? A diferencia de la fiesta brava, la métrica de la administración pública tiene reglas claras para contrastar los resultados observados contra los resultados esperados.



El “Estándar de Oro” sobre el cual deben compararse los resultados se llama “Programa de Gobierno 2012-2018” que fue publicado en el Periódico Oficial el 12 de marzo de 2013 y actualizado el 14 de diciembre de 2015. En ellos se plasman los compromisos de un gobierno con rostro humano y sentido social, con la brújula orientando hacia lo planeado para el año 2035. Estos planes, programas y estadísticas pueden ser consultados y descargados para su estudio en http://iplaneg.guanajuato.gob.mx



Otro mecanismo obligado para el cuerpo legislativo es la verificación de que el presupuesto autorizado para el año fiscal 2016 en cada dependencia o entidad, fue utilizado de manera correcta y que los resultados comprometidos -evaluación al desempeño- se hayan cumplido.



En lo que a mí respecta, he hecho un análisis preliminar de lo informado, concluyendo que se confirmó el adagio de que no hay quinto malo. Hoy Guanajuato tiene una administración pública sana. Los resultados hasta ahora alcanzados exceden en muchos programas los comprometidos y, que sin duda, en otros, como la seguridad, fenómeno tan complejo en nuestros días, requerirá más atención aún de los tres niveles de gobierno.



www.ectorjaime.com



ectorjaime@gmail