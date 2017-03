Pequeños caprichos

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ | LEÓN Publicada el

Cualquiera de nuestros amables lectores seguramente ha tenido el deseo de desahogar determinado gusto, capricho o antojo sobre distintas materias o aspectos de su vida; ya sea visitar o conocer determinado lugar, comer o probar algunos platillos especiales que le han sido recomendados, usar algún vehículo de su agrado, viajar en algún medio determinado de paseo, avión, barco, o viajar en motocicleta por determinada ruta o itinerario; lograr comprar alguna ropa de moda o retro de su muy especial elección; beber un buen vino de alguna cosecha especial; y muchas veces se logra satisfacer o cumplir esos caprichos accesibles cuando se dan las circunstancias para ello, ya sea ahorrando con constancia, si ese gusto representa un gasto no asequible de momento a las posibilidades de quien lo añora, o por encontrarse en una etapa difícil pasajera como una enfermedad propia o de algún familiar, o por tener otros compromisos o responsabilidades de mayor importancia o prioritarios como puede ser un trabajo o un curso o ciclo de estudios; pero que finalmente se logra satisfacer esa pequeña ilusión o sueño propuesto.

Hacia el año de 1993 cuando apenas iniciaba mis actividades en el litigio y tenía instalado el pequeño bufete jurídico en aquel vetusto edificio conocido como "Montes de Oca" en la zona centro de la ciudad enfrente de la Catedral, asocióse el Lic. Armando Peimbert Langarica para encomendarle asuntos de las ramas del derecho civil y mercantil, el cual a la sazón impartía clases en la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana plantel León en donde convivíamos, así como también coincidimos en los estudios de Maestría en la misma Institución.

Armando comentaba que sería muy placentero que pudiéramos ahorrar o tener un asunto jurídico que nos dejara suficiente dinero para realizar un viaje a Las Vegas, Nevada, acudir a un buen espectáculo y cenar en un buen restaurante, pero eso si tomando champaña; también dentro de sus pláticas mencionaba lo bonito que sería para él manejar un Mustang convertible del año por una carretera de Estados Unidos, de preferencia por la costa oeste y se imaginaba los rumbos de Santa Mónica al oeste de los Ángeles; como de película pues; yo me permitía responderle que ya conocía Las Vegas, a donde para ese entonces ya había acudido en varias ocasiones desde que fui por vez primera en 1975, y me preguntaba si no tenía algún gusto o preferencia especial para volver a ir y disfrutar y le contestaba que sí, conocer los nuevos hoteles que se iban inaugurando.

Para fortuna de mi gran amigo Armando Peimbert, meses después de esas pláticas de ilusiones y deseos insatisfechos, se presentó en mi oficina el Sr. Cipriano Pérez quien era un industrial de la curtiduría y me explicó que tenía algunos pagarés y cheques de un cliente que le adeudaba dinero allá en Tijuana B.C., dueño de una empresa que fabricaba botas vaqueras en ese entonces muy famosa por la zona, de marca "Ticuan", por lo que fue necesaria la participación del Lic. Peimbert para darle una opción jurídica de solución a Don Cipriano un hombre alto, fornido, de tez morena de actitud muy impositiva, de voz fuerte, rebasando los 60 años y muy desesperado por cobrar los adeudos cercanos a los 200,000 dls.

Al igual que cualquier otro profesionista del Derecho, el Lic. Peimbert explicó que sería necesario formular las demandas mercantiles en esta ciudad y obtener exhortos para acudir al domicilio del demandado allá en Tijuana para diligenciarlos. Después de que Don Cipriano Pérez supo el monto de los honorarios, el tiempo aproximado y el pago de los gastos necesarios, aceptó a condición de que acompañara al Lic. Peimbert, él personalmente, pero que también acudiera su servidor como responsable, por quien me había recomendado.

Como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, cuando el Lic. Armando Peimbert tuvo en sus manos el exhorto para diligenciarlo, dimos aviso al Sr. Pérez y de inmediato sacó los boletos de avión León-Tijuana y como estimamos permanecer en aquella ciudad unos 4 días hábiles por cualquier contingencia jurídica, salimos muy temprano y nos hospedamos en el Histórico Hotel Hacienda del Río.

De ahí nos fuimos inmediatamente a los Juzgados Civiles presentamos el exhorto en el de Turno, con tan buena suerte que al estar preguntando conocimos a un abogado muy amable que resultó ser Actuario del Juzgado en Turno, y al explicarle nos acompañó, presentamos el exhorto y fuimos a hablar con el Secretario quien pensando fuéramos amigos del Actuario dijo que de inmediato lo acordaría para publicarse al día siguiente y que nos pusiéramos de acuerdo para ir a ejecutarlo temprano.

Invitamos a desayunar al hotel al Actuario quien aceptó y dijo que a las 8 de la mañana llevaría ya la documentación para de ahí ir a la empresa demandada.

Fuimos los cuatro y al llegar al domicilio de la tienda principal de "Botas Ticuan" de inmediato comentó Don Cipriano que ya no era lo mismo que hacía 10 años, se veía el negocio descuidado, los aparadores con polvo y una decoración muy desactualizada; requerimos a la persona indicada y de inmediato Don Cipriano lo reconoció como el dueño; el cual nos invitó a pasar y al informarle el Actuario el propósito de la diligencia se impresionó mucho y como no quiso señalar bienes a embargar el Lic. Peimbert procedió a hacerlo; mientras tanto el dueño del negocio le pidió a Don Cipriano que pasara a su oficina a hablar con él a solas.

Terminamos casi simultáneamente nosotros con el Actuario en señalar bienes y Don Cipriano con el Sr. de la empresa "Botas Ticuan" en llegar a un arreglo. Don Cipriano salió con un cheque y con un fajo de dólares y nos dijo no hay que llevarse nada del negocio y anoten que el deudor me hizo un pago de 110,000 dls; y entonces el Lic. Peimbert dijo "dejamos de depositario al propio deudor y el resto lo va a pagar dentro de dos meses".

Así le hicimos se cerró y se firmó la diligencia y nos despedimos cordialmente y nos fuimos muy contentos. De ahí nos fuimos al hotel y como ya había quebrado el día pedimos unas cervezas para festejar lo bien que nos fue. El Lic. Peimbert salió a acompañar a su coche al estacionamiento al Actuario a quien seguramente le proporcionó alguna gratificación y regresó con nosotros a la mesa.

Don Cipriano estaba feliz y sacó parte del dinero que le habían pagado, contó primero 7,500 dls y me los entregó y luego contó otra cantidad igual y se la entregó al Lic. Peimbert, diciéndonos "esto es parte de sus honorarios, ahorita vamos a depositar en mi cuenta el cheque que me dieron y me dicen qué vamos a hacer, los felicito pues todo salió hasta ahora muy bien".

En ese momento aproveché para ir al baño y cuando regresé, Armando Peimbert interrumpió la plática para dirigirse a mí con su rostro resplandeciente y animoso me dijo: "cómo ves Paulino nos está proponiendo Don Cipriano que vayamos a Las Vegas y que él nos paga la renta de un auto, el hospedaje y los alimentos y nos regresamos el lunes temprano".

De inmediato Don Cipriano también manifestó que esto sería a condición de que manejáramos solamente nosotros y que lo lleváramos a Los Ángeles al barrio en donde radicó cerca de 20 años y estuviéramos ahí unas dos horas para comer y visitar una Iglesia que él frecuentaba. Hasta ahí nos dimos cuenta de un poco más de detalles personales de la vida de Don Cipriano Pérez.

Ahí mismo en el hotel había una agencia para rentar autos y el Lic. Peimbert se encargó de esta parte. Aquí permítanme preguntarles a los amables lectores qué auto se imaginan haya seleccionado el Lic. Armando Peimbert? ¡Eureka un Mustang! que en media hora nos llevarían al hotel, aunque no fuera convertible.

Ya con nuestro auto y equipaje a bordo pasamos por una sucursal bancaria a depositar el cheque y nos fuimos directo a la línea fronteriza, la cual cruzamos sin ningún problema pues llevábamos los tres nuestra visa y pasaporte, y la única pausa fue para obtener el permiso de turista para ir más allá de las 30 millas. (La próxima semana continuará: parada en Los Ángeles y llegada a Las Vegas).