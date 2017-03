Todos necesitamos un Donald Trump

MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ Publicada el

La Familia Aguilera era una familia muy peculiar. No convivían mucho entre ellos.

Héctor, el hijo mayor, había acabado su licenciatura y se había ido a vivir a otra ciudad. Le gustaba el dinero y no pudo negarse a un mejor sueldo lejos de su hogar.

Sergio, el de 12 años, estudiaba, pero todas las tardes se la pasaba matando el tiempo con su tablet. Era el juguete favorito que usaban sus padres para entretenerlo.

Elena, la mamá, se daba el tiempo para sus reuniones sociales y demás actividades.

El padre era el gerente en un centro comercial, por lo tanto, sabía de la necesidad de estar siempre presente para lo que se suscitara, sin importar la hora que fuese.

El fin de semana era una buena opción para unirse como familia. De pronto veían algunas películas juntos, comían, y el domingo por la tarde, cada quien hacia sus planes.

Un día en el que como siempre había estrés por tantas cosas rutinarias, estando con sus amigas, Elena recibió una llamada que provenía de la empresa de su esposo. Le informaron que lo habían atropellado y ya lo estaban atendiendo.

Carlos estaba delicado. Sus piernas no respondían. Elena pasó a la escuela por su hijo Sergio para llevarlo con su papá. El adolescente sabía que sucedía una emergencia, pues su mamá nunca pasaba por él. También se comunicó con Héctor, su hijo mayor para que pidiera un permiso y viniera a ver a su padre.

Después de una semana de tratamiento, los doctores informaron que necesitaría más tiempo de recuperación, tal vez meses, un año, no había un tiempo exacto para saber cuándo podría mover sus piernas.

Carlos, obviamente ya no podía regresar a su anterior trabajo. Lo despidieron sin algún apoyo, justificando que fue su responsabilidad y no de la empresa. Carlos era el que aportaba la mayor parte en su casa. Así que, no solo cambió la vida de él, también se tuvieron que hacer reestructuras en la familia.

Muchas veces el guerrero es guerrero hasta que se encuentra dentro de la batalla. Otros se dicen guerreros y estando dentro, se dan cuenta que no lo eran. La vida te puede sorprender con algunas situaciones difíciles, pero también dentro de estas batallas, es cuando surgen los guerreros.

Héctor, el hijo mayor, se regresó a su ciudad para apoyar a su familia económica y emocionalmente. Sergio dedicó más tiempo a la escuela para poder sacar una beca y por las tardes se quedaba con su papá cuidándolo mientras llegaba de trabajar su mamá y su hermano mayor. Elena consiguió un empleo de medio tiempo para contribuir con la economía.

Ahora los fines de semana eran diferentes. Todos se la pasaban unidos y Elena trataba de unir más que nunca a la familia. Las amistades quedaron en segundo lugar. Carlos de pronto se deprimía pero se reponía rápidamente al ver que su familia estaba realmente haciendo un esfuerzo para que nada faltara y con ello se estaban presentando cambios positivos.

Todos necesitamos un “Donald Trump”. Yo le llamo “un mal necesario”. Agrede a nuestra gente. A nuestros mexicanos. Nos sentimos impotentes. Sentimos rabia por todo lo que sucede, pensamos que no podemos hacer nada. Pero al mismo tiempo, ese “mal necesario” nos hizo unirnos como país, como mexicanos.

Porque cuando nos quedamos en nuestra área de confort, no nos damos cuenta en lo que podemos mejorar. Pero sí se puede hacer algo. Comencemos con nuestra propia familia. Seamos más unidos, fomentemos la solidaridad, pasemos más tiempo de calidad con nuestra familia. Y cuando llegue ese “mal necesario”, nos sentiremos más seguros de poderlo vencer y después de eso, seguramente, seremos más fuertes.

Recuerda: “La felicidad es de quien la trabaja”.