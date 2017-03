Ofrece empresario garantía de respetar palcos y plateas

REDACCIÓN Publicada el

El empresario Héctor González, quien junto con Roberto Zermeño demanda la propiedad del Estadio León, ofreció a los dueños de palcos y plateas firmar ante notario público que su derechos no se verán afectados en caso de que les den posesión de este inmueble.



También los exhortó a desistirse los amparos que presentaron reclamando que también tienen derechos sobre el estadio.



El miércoles pasado el Tribunal Colegiado del XVI Circuito Civil determinó aplazar la resolución al amparo que presentó el Municipio del León para impedir que la propiedad del Estadio León se entregue al Club Social y Deportivo A.C., representado por el empresario celayanse Héctor González y su socio Roberto Zermeño.



Sin embargo durante la sesión en la que se determinó posponer la resolución, dos de los tres magistrados que resolverán el caso adelantaron que su posición será denegar el amparo que promovió el Gobierno leonés.



“La asociación civil Club Social y Deportivo León, A.C., reitera que los derechos sobre palcos y plateas que amparan los certificados de los que son ustedes titulares, no están involucrados, ni son materia de discusión o controversia en el litigio que la asociación civil que representamos enfrenta con el Municipio de León”, informó González González a través de un comunicado.



Señaló que las solicitudes de amparo por parte de los dueños de palcos y plateas derivan de un engaño y manipulación de la información sobre el caso, que tiene por objetivo retrasar la resolución.



“En aras de superar esa equivocada y tendenciosa información ventilada por diversos personajes en algunos medios de comunicación social, Club Social y Deportivo León, A.C. ofrece celebrar con los titulares de palcos y plateas y/o con sus representantes legales, un compromiso de no afectación a sus derechos.



“Compromiso que nuestra asociación está dispuesta a ratificar ante notario público o ante cualquier otra instancia dotada de fe pública, para lo cual también se ofrece abrir una vía de comunicación respetuosa con el y/o los representantes de los titulares de palcos y plateas”, ofreció el empresario.

El Alcalde llama a defender derechos

Después del llamado que hiciera el empresario Héctor Gónzalez a palcohabientes para desistir de interponer demandas de amparo, el presidente municipal Héctor López Santillana aseguró que todos los implicados en el tema deben ser escuchados.



“Haría un llamado a los ciudadanos para que se manifiesten y expresen sus derechos. Que ninguna persona que tenga relación en este tema tan trascendente se quede sin ser escuchada por la autoridad”, dijo.



El Municipio ha asesorado a los propietarios de palcos y plateas del estadio para el inicio de recursos legales que se espera que sumen para mantener la propiedad d