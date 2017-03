Se agota la veta de plata

SILVIA MILLÁN Publicada el

La extracción de plata del estado ocupa el octavo lugar nacional, al cierre de noviembre de 2016 se produjeron 146 mil 361 kilogramos.



Guanajuato tiene una tradición minera que se remonta al virreinato, históricamente perteneció a la ruta de la plata y surtió al mundo con su producción, pero la extracción de minerales no está en su mejor momento ahora.



Los riesgos, el régimen fiscal y la venta de minas son algunas de las razones que han provocado esto, expuso Juan Esteban G. Dobarganes, del Departamento de Minas de la Universidad de Guanajuato.



A nivel nacional hasta noviembre de 2016 se produjeron 4 mil 933 toneladas de plata, la extracción de Guanajuato representa el 3% del total nacional.



Zacatecas tiene el mayor volumen de producción en el país, en este periodo extrajo 2 mil toneladas de plata, una cantidad catorce veces mayor a la de Guanajuato, de acuerdo con la Estadística de la Industria Minerometalúrgica.



Aunque su aporte al total nacional es ya modesto, la producción de Guanajuato creció 67% en los últimos años, el cuarto mayor incremento en todo el país en el periodo de 2010 a 2015.



En 2010 se produjeron en el estado 55 mil 377 kilogramos de plata, para 2015 se extrajeron 136 mil 843, un aumento de 113 mil kilogramos en ese lapso.



Un negocio incierto



La exploración es riesgosa, de los prospectos uno de cada 3 mil llega a ser una mina, explicó Dobarganes Bueno, Director del Departamento de Ingenierías en Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato



El catedrático expuso que el retorno de inversión en la minería se produce en un periodo de 7 a 8 años, con este margen pocas empresas continúan.



“La estabilidad económica en México es mínima, como mexicanos no se le apuesta a este retorno de inversión”, dijo el especialista.



Además, el bajo precio de los metales obligó a cerrar minas, la planta de Peñoles era la planta más grande de extracción y al dejar de producir en Guanajuato, en 2003, el estado cayó de la posición privilegiada que ocupaba.



El especialista señaló también que anteriormente la exploración era 100% deducible, hace un año le cargaron un impuesto del 7.5% a la producción minera, más 5% de extracción de materiales preciosos.



“Con esto bajaron el porcentaje de exploración, alrededor de 150 empresas canadienses se fueron del país”.



Hasta 2003, en Guanajuato había dos empresas mexicanas trabajando en la extracción, a partir de 2004 una empresa canadiense compró la cooperativa y en 2007 se vendió la Mina de la Luz a la empresa canadiense Endeauvor.



En la década de los setentas, el costo de la plata se depreció, destacó el director de la facultad, la minería es una industria que depende de precios internacionales.



“La industria minera es de ciclos, cuando hay un alto valor la explotación se incrementa”.



El valor de la plata ha tenido importantes variaciones, en 1995 tenía un valor de 4.80 dólares por onza, en 2010 el valor era de 44 dólares por onza. Actualmente, el costo de la plata es de 19 dólares por onza.



En 1995 se tenía reservas de 20 años de mineral, si el valor del metal baja, las reservas pierden valor económicamente. “No desaparece el mineral, sino el límite en el que es económicamente viable y deja de ser un negocio”.



Tradición minera



En la época colonial, por cada tonelada de materiales se extraían 25 kilos de plata, actualmente una mina da 150 gramos de plata por tonelada. Por un gramo de oro se extraen de 40 a 80 gramos de plata.



En Guanajuato los primeros descubrimientos de plata se remontan a mediados del siglo XVI. El estado tiene tres sistemas de vetas de extracción: Sierra, Madre y La Luz, tan solo la veta Madre tiene una estructura de 27 kilómetros de longitud y 65 metros de grosor.



“El distrito minero de Guanajuato es el único que aporta plata en esas cantidades, en el estado”, dijo Dobarganes.



El mineral ahí está, las dificultades para descubrirlo, ubicar dónde se encuentra el de mayor valor, no significan que no haya material.



Solo 5% de la superficie del país ha sido explorado en su totalidad, 35% ha sido explorado, pero no exhaustivamente, añadió.