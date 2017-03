Son ‘ninis’ 55% de jóvenes

| Karla Columba López Publicada el

Mas la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años que viven en Guanajuato, son considerados no económicamente activos; el 36% de ese total no está interesado en los mercados laborales



El 55% de la población que se encuentra entre esta edad, no asiste a la escuela ni se encuentra cursando algún tipo de capacitación.



De acuerdo a la panorámica de la población de este rango de edad clasificados por condición económica; de 1 millón 70 mil personas que hay en el estado de 14 a 24 años; menos de la mitad es considerada económicamente activa.



Un total de 521 mil jóvenes se consideran económicamente activos y 548 mil no económicamente activos; es decir, es mayor el número de personas que no tiene una actividad laboral.



El 45% equivalente a los 521 mil jóvenes que son económicamente activos y al menos 490 mil se encuentran ocupados. Solo 31 mil personas no están ocupados, lo que es igual a 2.91% del total.



Algunos de estos alternan escuela y trabajo, de 479 mil jóvenes que asisten a la escuela o se capacitan, 78% (374 mil) son considerados no económicamente activos; los 105 mil restantes, son activos, de estos 100 mil tienen a la par un trabajo y únicamente 4 mil 900 son solo estudiantes.