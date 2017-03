Critican informe 'triunfalista'

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | LEÓN Publicada el

El presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, José Luis Romero Hicks; y la diputada federal vocera del PRI Nacional, Yulma Rocha Aguilar, criticaron el V Informe de Gobierno de Miguel Márquez Márquez.

Ambos consideran que es triunfalista y falto de autocrítica en problemas como la inseguridad y violencia.

"No sé si los colaboradores del Gobernador no le dicen la verdad; por mucho que se haya hecho en el plano de seguridad, la efectividad en seguridad es prácticamente nula", comentó el hermano del senador panista, Juan Carlos Romero Hicks.

"El Instituto para la Economía y la Paz de Australia dice que Guanajuato está entre los 10 estados más peligrosos del país; y corredurías privadas como Oxford Economics revelan que somos el cuarto peor en la tasa de delitos", añadió.

Retomó que, de acuerdo a Oxford Economics con datos de enero a octubre del año pasado, Guanajuato se ubicó tercero en homicidios (incluye dolosos y culposos), cuarto en delitos patrimoniales, noveno en delitos sexuales, tercero en lesiones, segundo en robo de ganado y cuarto lugar en robo común.

"Eso es parte por lo que los informes se han desprestigiado, parece que están diseñados pensando en que la ciudadanía es tonta, que no analiza, creo yo que uno de los grandes problemas de Guanajuato".

"Independiente de si se ha hecho mucho o no, en materia de efectividad no hemos logrado tomar el problema de la delincuencia y de la impunidad en Guanajuato", apuntó José Luis Romero.

Yulma Rocha, vocera del comité nacional priísta, pidió reconocer la gravedad de la violencia.

"Fue un informe triunfalista, de vanagloria del Gobernador, esperábamos ver a un Gobernador que por fin reconociera un problema de inseguridad y no lo vimos. Sigue repartiendo culpas a los jueces, a la Federación, a la ciudadanía, a la ley; repartir culpas da cuenta de su incapacidad", aseveró.

La irapuatense pidió cuentas de la inversión y resultados del programa Escudo.

"Seguimos exigiendo dónde están los tres mil millones de pesos invertidos, dónde quedó ese recurso, se vuelve a cuestionar cómo se asignó esa obra, no hubo licitación ni se respetó la facultad del Congreso del Estado para el presupuesto plurianual".

"Además de la resistencia a entregar los contratos y hoy se confirma que sigue siendo un asunto poco transparente y que no dio resultados", lamentó.

Romero criticó que reduzcan la violencia a la urgencia de aprobar una reforma constitucional para que los presuntos delincuentes que porten armas del Ejército lleven su proceso en prisión.

"Hoy el mensaje es: hicimos mucho y no logramos nada, el gran balance por lo menos en seguridad. Está desviando la atención a una sola situación que percibe como problema, es una distracción para decirle al Congreso: como no me apruebas eso no pasa nada".

"El problema no es necesariamente de falta de leyes, es de aplicar las que tenemos, sin demeritar la importancia a una reforma al artículo 19", finalizó.

Y también trabajo en Desarrollo Social

José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, dijo que el estado va mal no sólo en seguridad, pues también hay otros indicadores desfavorables.

Citó el lugar 17 en Índice de Competitividad según el IMCO, 26 en Índice de Desarrollo Humano, 29 en cobertura del nivel medio superior, 27 en analfabetismo y 21 en hogares con banda ancha.

"En casi todos lados donde te metas te das cuenta que no estamos entre los mejores del país, sino entre los peores", aseveró.

"Cómo es posible tener un tono tan triunfalista donde en la cobertura en educación, salud, combate a la pobreza, desarrollo humano, estamos entre los últimos ocho del país", lamentó el priísta.

La diputada federal tricolor, Yulma Rocha Aguilar, también cuestionó el poco avance en el Índice de Desarrollo Humano.

"Y eso da cuenta que la política social no ha dado resultado a pesar también de los miles de millones de pesos invertidos para ello".

"Ven a la persona no como sujeto de derechos, sino como activo político-electoral y por eso vemos reparto de despensas, cobijas, pisos, techos, y no se abate el rezago social del estado", finalizó.