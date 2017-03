Destaca EU corrupción de ex Gobernadores

AGENCIA REFORMA | José Díaz Briseño Publicada el

El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó ayer las acusaciones por corrupción contra diversos ex Gobernadores mexicanos -incluido el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte- en el texto de su reporte anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo.



Dedicando a México un capítulo de 36 páginas, la edición 2016 de reporte del Departamento de Estado en el rubro sobre corrupción destaca el caso de los ex Gobernadores.



“En octubre, la PGR (Procuraduría General de la República) acusó y emitió una orden de arresto contra el Gobernador de Veracruz, quien decidió ocultarse”, afirma el Departamento de Estado.



En su reporte, la dependencia encabezada por Rex Tillerson destaca también las denuncias penales presentadas en agosto de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación en contra de 14 Gobiernos estatales por simular reintegros por más de ocho mil millones de pesos.



“A mitad del año, la ASF presentó cargos criminales ante la oficina de la Procuraduría General contra 14 Gobiernos estatales por malversación de miles de millones de dólares de fondos federales”, apunta.



“La ASF también investigó a varios Gobernadores estatales incluyendo a los antiguos Gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León. Las investigaciones continuaban a final de año”.