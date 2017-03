Llama López-Dóriga homicida y pederasta a político

EL UNIVERSAL Publicada el

El periodista Joaquín López-Dóriga lanzó la noche de este viernes un par de mensajes en contra del exgobernador José Murat. En uno escribió que se le busca por homicidio y en otro lo llamó pederasta.



López-Dóriga replicó los mensajes en sus cuentas certificadas de Twitter y Facebook. Están acompañados de fotografías de Murat, quien fue anunciado para dirigir la Fundación Colosio.



El periodista ha tenido desencuentros con el político priísta, considerado operador del Pacto por México. En mayo de 2016, se filtró un audio en donde el político insulta al periodista.



El audio data diciembre de 2015, cuando Murat Casab, “reventó” contra el periodista por una entrevista que le hizo a su hijo Alejandro Murat Hinojosa, cuando éste apenas había anunciado sus aspiraciones para buscar la candidatura del PRI al gobierno de Oaxaca.



En el audio se escucha molesto a José Murat, quien en varias ocasiones se expresa del periodista con palabras altisonantes e incluso señala que le rompería “la madre”.



La conversación filtrada es entre el ex gobernador oaxaqueño y Carlos Velasco, su ex vocero.



En la plática, Murat Casab se escucha molesto porque su hijo Alejandro dio la entrevista a López Dóriga y porque le hizo preguntas relacionadas con él y con Ulises Ruiz, también ex gobernador de Oaxaca.



“Que yo y Ulises… ¿Qué tiene que ver él con esto? (…) Yo he sido amable y atento con él, no tiene madre cab… y dile ¿qué tiene que ver el tema de José Murat y Ulises con Alejandro?”, le dice Murat a Carlos Velasco en el audio.



“Lo único que hace con eso es… le hace el juego a esos pend...”, agrega.



“Pues le vas a abrir el frente a Ale”, le contesta Carlos Velasco.



“No, yo no, yo sé con quién”, revira el ex mandatario.



Dicha conversación se realizó tras la entrevista que el 1 de diciembre de 2015 le hizo Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula a Alejandro Murat, actual gobernador de Oaxaca.



En esa entrevista, el periodista le preguntó a Alejandro si creía que Ulises Ruiz lo dejaría pasar en el PRI de Oaxaca.



“Alejandro Murat, tú crees que Ulises Ruiz, enemigo acérrimo de tu papá, como tú papá de él, te va a dejar pasar en el PRI de Oaxaca”, le preguntó López Dóriga.



“Yo tengo el más amplio respeto por todos los ex gobernadores de Oaxaca y por todos los hombres que han tenido la decisión de aportar con convicción y servir a Oaxaca”, respondió Alejandro Murat en ese momento.



López Dóriga también le preguntó si su padre José Murat le aportaría o restaría a sus aspiraciones políticas, a lo que él respondió: “Siempre me va a aportar”.