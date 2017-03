Margarita le copia a su esposo Calderón

EL UNIVERSAL Publicada el

La aspirante presidencial del PAN, Margarita Zavala, aseguró que de llegar a la Presidencia de la República renunciará a la pensión de 200 mil pesos que, por ley, se les otorga mes a mes a los titulares del Ejecutivo que concluyen su administración.



En entrevista, después de tener un encuentro con los integrantes del Consejo de Egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Margarita Zavala aseguró que el tema de las pensiones se debe revisar en el Congreso de la Unión.



Y dijo que el gesto de su esposo Felipe Calderón de donar su pensión a una fundación de menores que combate el cáncer fue sin demagogia.



- ¿Pero usted la donaría?



- Sí, sí si se trata de eso por supuesto que sí, yo creo que el tema de pensiones lo tenemos que revisar completito, lo tiene que revisar el Congreso y la ley.



Margarita Zavala también habló del encuentro que tuvo con Ricardo Anaya el pasado miércoles y aunque dijo que no hubo ningún acuerdo, sí le reiteró su posición de que la necesidad de un árbitro imparcial, de condiciones parejas, de recursos y de que los spots sean repartidos de manera equitativa.



"Hablamos algo del 18, hablamos de lo que yo ya había comentado en una entrevista de un árbitro imparcial, unas condiciones parejas y recursos, otro es lo que tiene que ver con spots y que sean repartidos equitativamente, soy una demócrata, pero la democracia empieza con condiciones parejas. Acuerdo, acuerdo no hubo", describió.



Reiteró que para ella Anaya ya es candidato, sólo basta ver cómo se está moviendo.



- ¿Ya te dijo que va a ir por la candidatura?



- Él ya avisó que el 4 de junio iba a decidir, él ya es candidato. Es un jefe nacional que está buscando la candidatura, pero que eso no excluye para mí que vayamos unidos a trabajar y a apoyar por Josefina Vázquez Mota como gobernadora del Estado de México, a Guillermo Anaya en Coahuila y a Toño Chavarria en Nayarit.



- ¿Él ya te dijo que sí va?



- No, es un asunto elemental el ver dónde está la decisión y cómo se está trabajando, obviamente platicamos de muchas cosas, pero particularmente algo del 18 y del 17.



Rechazó que Felipe Calderón con el activismo que está teniendo esté haciendo campaña por ella.



"Él no está haciendo campaña por mí, es importante que veamos que la fortaleza que yo pueda tener con alguien que conoce tanto a México, pues no, la campaña la está haciendo un grupo de hombres, mujeres y michos jóvenes que estamos tomando las decisiones y en su momento se hará una campaña con todas las formas legales, por lo pronto estoy en una asociación que él respeta absolutamente mis decisiones, las del equipo y ya", detalló.



Agregó que por estar arriba en las encuestas se le vendrán muchos ataques a su persona y a sus cercanos.



""Yo sé que en el momento en el que estoy, arriba en las encuestas, genera una serie de críticas hacia mi persona y unas tendrán también que ser inventadas, no me da miedo la guerra sucia ni los ataques, sí los prevengo para mucha gente que ahí vienen contra mí y en ese sentido las estoy recibiendo y al final de cuentas hay una narrativa que corre a favor de los gobiernos del PAN. Con respecto a mi persona, así se pondrán las cosas, eso pasa cuando uno está bien en las encuestas y representa un riesgo para los otros", definió.



También se dijo dispuesta a que se investigue cualquier acto de corrupción en Pemex, en cualquier administración, incluso cuando Felipe Calderón fue titular del Ejecutivo, esto por el caso de Odebtecht.