Señala moche para Josefina

En ruta mexiquense con destino a Atlacomulco, o “Atracomucho” como él lo llama, Andrés Manuel López Obrador reiteró su acusación por los cerca de mil millones de pesos que el Gobierno Federal le donó a la panista Josefina Vázquez Mota a través de su asociación civil “Juntos Podemos”.



“¡Huele a soborno, huele a moche, huele a corrupción!”, sostuvo el líder de Morena, luego de reiterar que denunciarán ante la PGR dicha donación de la administración priísta, tras la elección de 2012 en la que Vázquez Mota perdió.



El dirigente de Morena consideró que fue una especie de pago, por lo que después de eso la panista se desapareció, hasta ahora que compite por la Gubernatura del Estado de México.



López Obrador la define como el “Plan B” del PRI por si su candidato, Alfredo del Mazo, no levanta.



“Qué sorpresa: resulta que en ese tiempo (donde la panista no se hacía notar) recibe su fundación más de mil millones de pesos que salen de Secretaría de Hacienda; es decir, los autorizaron Peña Nieto y Videgaray”, precisó.



López Obrador participó en un mitin en Zinacantepec, a 20 minutos de Toluca, de la precandidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, horas después de que el líder del PAN, Ricardo Anaya, asegurara que sus acusaciones son resultado del miedo.



El morenista no se echó para atrás y, de paso, pidió que Anaya aclare de qué habló con el presidente Enrique Peña Nieto cuando lo visitó en Los Pinos hace un mes, una noche en la que, según una filtración periodística, entablaron una alianza PRI-PAN para ganar el 5 de junio en la elección mexiquense.



“Se reunieron como a las 12, 1 de la mañana, en Los Pinos. Dirían en mi pueblo: a disoras de la noche”.



Arropado por más de 300 militantes, y por el líder de Morena estatal, Horacio Duarte, y la ex senadora María Rojo, López Obrador dijo que no conoce cuál ha sido el costo de la precampaña de Gómez, pero que sin duda ha sido poco dado que el INE los tiene muy fiscalizados.