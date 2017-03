Ataca Trump a Barack Obama

AP | PALM BEACH, Florida Publicada el

El presidente Donald Trump acusó el sábado a su antecesor Barack Obama de "interceptar" sus teléfonos durante la campaña electoral, aunque no ofreció pruebas ni aclaró a qué se debía la denuncia.

Trump dijo en una serie de tuits que "acabo de descubrir que Obama hizo 'intervenir' mis teléfonos en la Torre Trump".

Trump dijo que la intercepción se produjo en octubre. El presidente manejó la transición principalmente desde la Torre Trump, el edificio de oficinas en Nueva York donde también tiene una residencia.

No hubo de inmediato declaraciones de la Casa Blanca sobre los motivos de los tuits, ni de un vocero de Obama.

Los tuits del presidente podrían ser una respuesta al clamor de los demócratas ante las revelaciones de que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, no reveló durante su audiencia de confirmación en el Senado los contactos que tuvo con el embajador ruso. Sessions, que en ese momento era senador, fue uno de los primeros en apoyar a Trump.

El primer tuit sabatino de Trump mencionó a Sessions y aseguró que la primera reunión que el entonces senador tuvo con el embajador Serguei Kislyak fue "organizada por el gobierno de Obama bajo programa de educación para 100 embas..."

Las agencias de inteligencia estadounidenses han llegado a la conclusión de que Rusia intervino en la campaña con el objetivo de ayudar a Trump contra la demócrata Hillary Clinton, algo que Trump rechaza. El FBI ha investigado los vínculos de socios de Trump con funcionarios rusos. El presidente acusa a los demócratas de filtrar información sobre la investigación y los contactos.

No está claro el motivo de la nueva ofensiva de Trump. El presidente suele tuitear acerca de informes que lee en blogs y sitios web de la derecha.

Últimamente, el sitio de ultraderecha Breitbart News ha publicado informes no confirmados o atribuidos a fuentes anónimas acerca de los intentos del gobierno de Obama de investigar las relaciones de la campaña de Trump con Moscú.

The Associated Press no ha confirmado esos informes.

Steve Bannon, estratega jefe de la Casa Blanca de Trump, es el ex presidente ejecutivo de Breitbart News.

Trump, quien pasa el fin de semana en su finca en Palm Beach, Florida, y no prevé eventos públicos el fin de semana, planea regresar a la Casa Blanca el domingo por la noche.