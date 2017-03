Festín de ensueño sólo en Londres

AGENCIA REFORMA | ANA GABRIELA REZC Publicada el

Para los fanáticos de la historia de “La Bella y la Bestia”, el restaurante Town House, ubicado dentro del hotel The Kensington en Londres, ofrece una fiesta de té inspirada en la clásica película de Disney.

Nombrada como “Tale as Old as Time”, la experiencia incluye dulces inspirados en la cinta animada, entre ellos una gelatina de vainilla montada en un vaso de vidrio con la icónica rosa encantada en su interior. La vajilla, incluso, está compuesta por personajes como “la Señora Potts”, la tetera, y “Chip”, la taza.

Los afortunados en asistir a tan exclusivo festín también podrán disfrutar de bocadillos como soufflé de queso y tarta de carne de venado, además del “Marie’s sweet brioche baguette”, en referencia a la panadería local del pueblo de “Bella”, en lugar de los tradicionales scones (bizcochos).

La vivencia tiene un costo desde 35 libras esterlinas (alrededor de 890 pesos) por persona y estará disponible a hasta el 30 de junio.

No obstante, por la demanda en las reservaciones, el restaurante está próximo a anunciar nuevas fechas a través de su página web y redes sociales.

www.doylecollection.com/hotels/the-kensington-hotel/dining/afternoon-tea