Buscarán amnistía para paisanos en EU

IVONNE MANCERA | Irapuato

Una amnistía que permita la protección de los migrantes ante el Gobierno de Donald Trump para impedir enjuiciamientos penales o acciones civiles, sería una de las medidas que buscarían los protectores de paisanos en Estados Unidos.

Javier González, presidente de la Federación Gran Casa Guanajuato en Houston, Texas, explicó que al momento no se han detectado redadas contra migrantes o recrudecimiento de acciones contra ellos.

“Las deportaciones siguen igual, no ha habido acción fuerte contra los migrantes, hay algunos que están detenidos y todavía no los deportan, están en investigación (...) puede haber cambios, podemos llegar a pedir algún tipo de amnistía, los abogados nos dice en que sí se puede llegar a pedir una amnistía porque no se puede quedar Estados Unidos sin toda esa mano de obra”, señaló.