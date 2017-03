Prevén cambios en Administración

REDACCIÓN | YADIRA SOLANO Publicada el

Luego de que se llevara a cabo una reunión entre los miembros del Ayuntamiento con directores de la administración municipal, para saber cuáles eran las necesidades más grandes que tenían cada área para este año, el regidor Roberto Carlos Terán dio a conocer que no se descartan nuevos cambios de directores antes del mes de junio.

Lo anterior luego de que durante dicha reunión los directores dieran a conocer las necesidades que no han sido tomadas encuentra en el presupuesto de este año, tales como equipo de cómputo y parque vehicular en otras peticiones.

El regidor Roberto Carlos señaló “La reunión surge a raíz del tema de los checadores, en donde se pidió a los directores tener un control de las entradas y salidas de su personal, de ahí se abordaron varios puntos entre ellos el parque vehicular, gasolina y equipo de cómputo”.

Además agregó “En esa misma reunión les hicimos saber que ya para el primer año y medio de Gobierno no les podemos permitir que algunos directores no estén realizando su trabajo, fue un llamado a ponerse a trabajar y dar resultados a la ciudadanía”

El regidor hizo hincapié en que este es un momento para dar resultados y no se va a permitir que haya personal que esté al frente de una dirección sino han mostrado los resultados requeridos en el cargo que les fue conferido.

“A mi punto de vista hay directores que hasta le momento no tienen compromiso ni están cumpliendo con su trabajo y si es así pues entonces que se vayan; nuestro compromiso es con la ciudadanía, somos servidores públicos y nos pagan muy bien ya que el sueldo que percibimos a nivel municipio es bueno en comparación con otros lados, pero no se trata solo de ir a poner la huella y no hacer nada” puntualizó el regidor Roberto Terán.

Por lo anterior, dio a conocer que antes del mes de junio podrían darse algunos cambios al interior de la administración en cuanto al tema de directores, ya que a un año y medio existen los casos en donde no han mostrado resultados en algunas de las dependencias municipales.