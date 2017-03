Olvidan juegos infantiles

SAÚL CASTRO | Guanajuato Publicada el

Varios juegos infantiles de madera ubicados en la ex Estación del Ferrocarril, han sido olvidados por las autoridades municipales, y ahora se encuentran destruidos y sin uso.



El lugar donde están colocados, luce sucio así como la parte trasera de los locales de artesanas de la Ex Estación, que colindan con las plaza.



La madera de los columpios, el sube y baja y la casita de madera, se está pudriendo, debido a la falta de mantenimiento.



Quieren recuperar la zona



Un grupo de jóvenes usa los patios para practicar con patinetas, fueron a solicitar al Municipio un permiso para utilizar el lugar donde se encuentran los juegos, comprometiéndose a darle mantenimiento, pero les fue negado el permiso.



Estos juegos fueron colocados a finales de la Administración de Eduardo Romero Hicks, cuando se rehabilitó la Ex Estación del Ferrocarril.



Luego, durante la etapa de Nicéforo Guerrero Reynoso, el lugar no recibió ningún tipo de mantenimiento.



Cuando Luis Fernando Gutiérrez Márquez asumió el cargo, los juegos comenzaron a desplomarse y nadie hizo nada por ello.



Con la actual administración, los juegos siguen tirados y abandonados con la y hasta el momento ningún área se ha encargado de la problemática.



Dependencias como Servicio Público Municipal o Parques y Jardines, han hecho caso omiso y no aceptan la responsabilidad de la zona.