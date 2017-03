Provoca presa de rocha riesgos de salud

OSVALDO GARCÍA LEDESMA | Guanajuato Publicada el

Vecinos de Presa de Rocha y padres de familia de la guardería del DIF municipal, ubicada a unos metros de esta colonia, exigen a las autoridades locales, en específico al Simapag que canalizen a las redes del drenaje, las aguas negras que pasan a cielo abierto por toda la zona.



Señalaron que el organismo entregó hace poco más de tres meses las obras de drenaje, con lo que presuntamente terminarían los escurrimientos de aguas negras, pero la realidad es que la situación no ha cambiado.



Se preocupan por los niños



Los habitantes de Presa de Rocha, temen que debido a la contaminación generada, se afecte la salud de los niños que viven cerca del lugar, así como de aquellos que asisten a la guardería del DIF.



Además, comentaron que personal de Simapag ya se ha presentado en el lugar para atender la situación, pero siguen sin remediarla, por lo que el caudal que corre por el arroyo hacía el Río Guanajuato, cada vez más grande.



Los residentes señalaron que además, con la temporada de calor, los olores se vuelven más insoportables, además de que la probabilidad de que las enfermedades se disparen en la zona, aumenta.



Alerta constante



Tanto para padres de familia de la guardería del DIF, como para habitantes de la zona, las aguas contaminadas han generado un foco de infección, que pone en riesgo la salud de todos.



Acusaron que el Simapag sólo atiende los defectos de la obra realizada y no se enfoca en los problemas que ahora tienen cientos de personas, debido a la contaminación.



Los residentes explicaron que hay temores de las enfermedades afecten a los menores y adultos mayores; ya que durante la época de calor, los niños suelen jugar y divertirse en las cercanías de este



afluente.



Aunque la versión no fue confirmada, algunos de los residentes aseguraron que el problema que ahora los afecta, se generó luego de las obras de construcción de la vialidad Pueblito de Rocha-ex Estación, a la altura del barrio de la Escondida, donde con las perforaciones se habría dañado el drenaje.