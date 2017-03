Siempre soñó con ser bombero

GILBERTO NAVARRO | Guanajuato Publicada el

Aún no cumple la mayoría de edad y Luis ya sabe dedicará su vida entera a las emergencias, desde los 6 años supo que quería ser bombero.



“Guicho” como lo conocen sus compañeros en la base de bomberos Pozuelos,tiene apenas 17 años desde los 6 buscaba una actividad para ocupar su tiempo libre y aprender, por lo que acudió a los bomberos.



“Desde los seis años, yo quería buscar en que ocupar mi tiempo libre de la escuela y primero fui a los Scouts, pero no me gustó y le pedí a mis papás que me trajeran a la brigada infantil y juvenil de bomberos, ahí estuve hasta que pude entrar a la academia y ya tengo un año como bombero”, dijo Luis.



Apenas con un año como bombero, Luis recuerda que su primer incendio fue una casa en el callejón de Cinco Señores, en el cual hubo mucho peligro pero gracias a sus compañeros, todo salió bien.



De la misma manera, esta seguro de que las labores de rescate es a lo que quiere dedicar su vida, y seguir aprendiendo y especializándose, por ahora asiste a los buzos de la corporación en su equipamiento.



“Esto del rescate es mi vida, quiero seguir aprendiendo para especializarme en buceo de rescate, atención pre hospitalaria (paramédico), rescate minero, por ahora le estoy muy agradecido a mis compañeros buzos que me permiten ayudarlos cuando tienen que hacer un rescate ya que ponen su vida en mis manos y por eso hago lo mejor que puedo”, finalizó el bombero