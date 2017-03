Gadjo en el Museo Gene Byron

FABIOLA MANZANO | Guanajuato Publicada el

No te pierdas el concierto interpretado por Gadjo integrado por el clarinetista Edgar Estrada Ramos, el guitarrista Jacobo Hechem, el percusionista Eduardo Vallejo Torres y el bajista Mario Nieves Martínez, que será presentado hoy a las 13:00 horas en el Museo Casa Gene Byron.



Sobre la trayectoria de sus integrantes comenzamos con Edgar Estrada Ramos, quien es oriundo del estado de Aguascalientes e inició su carrera artística a temprana edad en la Casa de la Cultura del municipio de Calvillo.



Posteriormente Estrada se integró a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Aguascalientes como clarinetista co-principal. Ha trabajado como solista en bandas de jazz y sinaloenses. Actualmente cursa la Licenciatura en Música en la Universidad de Guanajuato, y es el clarinetista principal en la Orquesta Sinfónica del ensamble universitario.



Por otra parte está Mario Martínez, quien ha participado en numerosas agrupaciones de corte popular, tales como rondallas yw tríos bolero. Su interés musical está influido por el jazz, bossa nova, guitarra clásica. Radica en la ciudad de Guanajuato desde el año 2006 y desde hace 6 años pertenece a la banda.



Su compañero Jacobo Hechem estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tomado clases particulares en las ciudades de Guanajuato y San Miguel de Allende. Posee 7 álbumes editados en su haber.



Y finalmente Eduardo Vallejo Torres, percusionista de la banda, quien nació en Guanajuato en 1977. Su trayectoria incluye participaciones en bandas de jazz, flamenco, tradicional mexicana y afrocubana, y se ha presentado en los más importantes recintos culturales y artísticos de la República Mexicana.



Cabe destacar que el nombre de “Gadjo” surge de una tribu de gitanos de llamada Manouche que desarrollaron un estilo particular de tocar el jazz. Esta tribu llamaban gadjos a aquellas personas y músicos que no eran gitanos pero que, de igual manera, tocaban el reciente subgénero.