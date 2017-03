Listo, 65% de la obra en Pénjamo

TRINIDAD ZARAGOZA Publicada el

La obra de reencarpetado en el bulevar Padre Hidalgo en Santa Ana, Pénjamo lleva un avance del 65 por ciento y se prevé que se concluya en tiempo y forma, de acuerdo con lo proyectado, así lo informó el delegado municipal Enrique Cabrera.



Sin embargo, debido a los trabajos fue necesario cambiar el sentido del estacionamiento, por lo que esperan que la población se vaya adaptando al cambio, no obstante adelantó que no precisamente quedará así al finalizar la obra.Cabrera recordó que hasta ahora para el camellón central se tiene previsto colocar un material similar al de la Plaza Principal de La Piedad (pórfido), sin embargo aún no se ha determinado al 100 por ciento.



La obra está proyectada a tener una duración de dos meses, por lo que, considerando que inició la última semana de enero, se prevé se concluya antes de que termine marzo.