Lo mejor y lo peor en la jornada 9 de la Liga MX

Esta semana se jugó la Jornada 9 del Torneo Clausura 2017 y se vivieron un sinfín de emociones; el futbol mexicano celebró el debut del juvenil de 16 años Diego Lainez con las Águilas del América, pero sufrió al ver el pie destrozado de una de las grandes joyas de México: Hirving Lozano. Esto y otras cosas más pasaron durante la Jornada 9:







LO MEJOR



1.- DIEGO LAINEZ. El debut del juvenil mediocampista de 16 años con América maravilló al futbol mexicano.



2.- NICOLÁS CASTILLO. El ariete de los Pumas firmó su segundo doblete en el futbol mexicano, y con seis anotaciones se erige como el líder de goleo en el Clausura 2017.



3.- ALÁN PULIDO. El delantero mexicano despertó y con un doblete calló bocas y llevó a las Chivas al liderato del torneo



4.- CRUZ AZUL. La Máquina logró mirar hacia arriba y con par de golazos de Ángel Mena y Joao Rojas logró su segunda victoria del torneo



5.- CHIVAS. El equipo de Matías Almeyda luce firme y ahora es el mejor ubicado en el futbol mexicano.







LO PEOR



1.- RENATO IBARRA. El delantero ecuatoriano sufrió fractura de peroné y queda fuera por el resto del torneo.



2.- HIRVING LOZANO. El habilidoso jugador mexicano recibió un fuerte impacto que le causó una herida profunda en el pie, pero no llegó a lastimar hasta el hueso, afortunadamente.



3.- VERACRUZ. Los Tiburones perdieron un crucial encuentro contra Morelia, en la lucha por el no descenso y ahora son últimos de la porcentual



4.- LEÓN Y NECAXA. Los equipos del bajío no pudieron hacer patente su localía y se ubican último y penúltimo de la tabla general.



5.- RUBENS SAMBUEZA. El mediocampista lesionó en una entrada a Isaac Brizuela, se fue expulsado y no jugará con Toluca ante Cruz Azul.