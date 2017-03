Torrente destaca ‘fiereza’

DANIEL MARTÍNEZ Publicada el

Conseguir un punto que no los sacará del sótano general, no es la mejor de las noticias para León, sin embargo para Javier Torrente, sacar el empate frente América y jugando con un hombre menos durante 70 minutos, no es algo tan difícil de digerir.

“Contento con la actitud de mi equipo y seguros de revertir esto, para el cierre de liga nos quedan ocho partidos y cuatro de Copa, vamos con esta mentalidad”, explicó Javier Torrente

Destacar el esfuerzo de correr más y jugar con un hombre menos, es algo que Torrente vale la pena resaltar, tras la expulsión de Jorge Pereyra.

“Cuando uno juega con un hombre menos debe recurrir a no desequilibrar el equipo, tratar de evitar que el rival pueda jugar libre. Cuando faltó menos tiempo, tuvimos que refrescar la marca”, explicó

Javier evitó señalar al arbitraje, como el responsable de hacerle cambiar la estrategia.

De la misma forma y tras confirmarse la fractura de peroné del jugador americanista Renato Ibarra, Torrente aseguró que nunca vio mala intención de su jugador en la jugada que provoca la lesión.

“Son las casualidades del futbol, Andrade solo intenta jugar el balón, cae arriba del rival, no es una jugada agresiva, son accidentes que tiene le juego en una disputa sin la intensión de agredir, acá termina lastimando a un contrario ya que la jugada es bastante casual, esa es mi impresión, la amarilla corresponde, hubo jugadas más agresivas”, explicó.

Actitud y fortaleza fueron los puntos que Torrente vio en sus jugadores, mismos que espera observar en el partido de Copa ante Cruz Azul, donde la eliminatoria es a matar o morir.

“Con un hombre menos, creo que el equipo tuvo una conducta para sacar el resultado, lamentablemente nos empatan”, comentó.