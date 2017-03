Celebran a familias en Explora

JUAN CARLOS GÓMEZ HENRÍQUEZ Publicada el

Ayer se llevó a cabo la celebración del Día de la Familia en el Parque Explora y contó con la asistencia de cientos de familias guanajuatenses, quienes disfrutaron de actividades, puestos de comida y espectáculos en vivo.

La organización corrió a cargo del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) León, y el evento contó con la presencia del presidente municipal Héctor López Santillana.

"Esto es un evento para que a través del fortalecimiento de la familia, se logre recuperar la tranquilidad de León, la seguridad de León. Este tipo de eventos propicia la convivencia y la armonía entre todos nuestros ciudadanos", explicó el Alcalde de León.

Distintas dependencias municipales estuvieron presentes, difundiendo sus labores entre los asistentes, así como ofreciéndoles actividades recreativas.

Elementos de Tránsito Municipal, por ejemplo, daban paseos a bordo de sus motocicletas a los niños; Desarrollo Institucional organizó juegos de lotería; SAPAL proporcionó libros y crayolas para que los niños colorearan; Fidoc organizó juegos de serpientes y escaleras. Además, otras instancias, como Presta Fácil, estuvieron presentes con otras actividades, como juegos de "metegol".

Durante las actividades, hubo diversos puestos de comida, agua y paletas de hielo por los alrededores. Los camarones en vara, brochetas al carbón, crepas, guacamayas, tostadas y otros alimentos fueron vendidos dentro del recinto que alberga también el Planetario y el Museo de Ciencias.

Igualmente, se contó con un stand de MotoFiesta, cuyos miembros además de anunciar sus actividades del 25 al 29 de octubre de este año, contaron con un grupo de rock en vivo y dedicaron la canción "No one like you" al Presidente Municipal.

El costo del boleto fue de 15 pesos para adultos y cinco pesos para niños, además de un precio especial de 10 pesos para adultos mayores y personas con discapacidad.